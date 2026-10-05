Torneo Clausura

Rosario Central jugó mal, pero rescató un empate agónico ante Banfield

Tras los festejos por la conquista de la Supercopa Internacional, el Canalla igualó 1 a 1 como visitante frente al Taladro. Tomás Adoryán adelantó al local en el primer tiempo y Giovanni Cantizano lo niveló sobre el final para salvar a un equipo de Jorge Almirón que desperdició la oportunidad de alcanzar la cima de la Zona B.