Torneo Clausura

Estudiantes se destapó en el segundo tiempo, goleó a Gimnasia de Mendoza y volvió al triunfo

Tras un primer tiempo flojo y la lesión de Piovi, el equipo del "Cacique" Medina reaccionó en el complemento y se impuso 3 a 0. Con un gol de penal de Cetré y un doblete de Fabricio Pérez, el Pincha cortó una racha negra de tres derrotas consecutivas.