Estudiantes de La Plata encontró el desahogo que tanto buscaba. Por la undécima fecha del Torneo Clausura, el conjunto albirrojo derrotó por 3 a 0 a Gimnasia de Mendoza en el Estadio UNO y logró reencontrarse con la victoria tras una racha negativa de tres caídas en fila, devolviéndole la tranquilidad al ciclo de Alexander "Cacique" Medina.
Estudiantes se destapó en el segundo tiempo, goleó a Gimnasia de Mendoza y volvió al triunfo
Tras un primer tiempo flojo y la lesión de Piovi, el equipo del "Cacique" Medina reaccionó en el complemento y se impuso 3 a 0. Con un gol de penal de Cetré y un doblete de Fabricio Pérez, el Pincha cortó una racha negra de tres derrotas consecutivas.
La noche no había comenzado sencilla para el dueño de casa. En una primera mitad trabada y con pocas ideas para romper la estructura visitante, el Pincha sufrió un contratiempo a los 24 minutos por la salida de Ezequiel Piovi, quien debió dejar la cancha tras recibir un fuerte golpe y fue reemplazado por Bautista Kociubinski.
Sin embargo, la postura del León cambió radicalmente en el complemento. Estudiantes volcó su ataque sobre la banda derecha con las apariciones desequilibrantes de Edwuin Cetré y empezó a merodear el área mendocina. Tras un par de avisos claros de Guido Carrillo y Leandro González Pirez, el quiebre del partido llegó a través de la vía del penal, sancionado por una infracción sobre el propio Carrillo. Cetré se hizo cargo de la ejecución y, con un remate fuerte y cruzado, estampó el 1 a 0.
Con la ventaja a favor, el trámite se abrió por completo para los de Medina. Un error de Gimnasia en una pelota parada le permitió al local meter una réplica letal: Fabricio Pérez recuperó en el centro del campo, encaró en soledad a campo abierto y definió con soltura ante la salida del arquero César Rigamonti para estirar la diferencia a 2 a 0.
Sobre el cierre del encuentro llegó la frutilla del postre. Tras un cambio de frente de José Sosa y un centro preciso de Gastón Benedetti desde la izquierda, Pérez volvió a decir presente en el área y metió un frentazo certero para sellar su doblete y decretar el 3 a 0 definitivo. Una goleada necesaria para que el Pincha deje atrás las dudas y vuelva a sumar de a tres ante su gente.