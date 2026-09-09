Barcelona goleó al Feyenoord en su debut y arrancó con autoridad en Europa

¿DEBUT EN #CHAMPIONSxESPN CON EL BARCELONA? ¡NO IMPORTA! Gabriel Jesús la peinó en la primera que tuvo y la mandó a guardar para el 5-1 vs. Feyenoord.



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