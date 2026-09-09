Barcelona comenzó su camino en la Champions League con una goleada 5 a 1 frente al Feyenoord, por la primera fecha de la fase liga.
Barcelona goleó al Feyenoord en su debut y arrancó con autoridad en Europa
El equipo de Hansi Flick ganó 5 a 1 en el Camp Nou. Raphinha marcó dos goles y también convirtieron Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús.
El conjunto catalán dominó el partido desde el arranque y encontró rápidamente la ventaja con Raphinha, que abrió el marcador a los 2 minutos del primer tiempo.
Raphinha abrió el camino
El brasileño fue una de las grandes figuras de la jornada. Después del primer gol, Barcelona sostuvo el control del juego y amplió la diferencia a los 21 minutos con Karim Adeyemi.
El equipo de Hansi Flick se fue al descanso con una ventaja de 2 a 0 y con amplio dominio territorial y ofensivo sobre el conjunto neerlandés.
En el complemento, Raphinha volvió a aparecer a los 11 minutos para marcar el 3 a 0 y completar su doblete.
Lamine también tuvo su premio
Barcelona mantuvo la intensidad y siguió generando situaciones. A los 31 minutos del segundo tiempo, Lamine Yamal convirtió el cuarto tanto con un remate de tiro libre.
El juvenil volvió a ser protagonista de la ofensiva culé y participó además en la jugada del quinto gol.
Feyenoord logró descontar a los 36 minutos a través de Sem Steijn, aunque la reacción fue breve.
Gabriel Jesús cerró la goleada
A los 39 minutos del segundo tiempo, Gabriel Jesús marcó el 5 a 1 y selló el resultado definitivo.
El brasileño había ingresado pocos minutos antes y consiguió así su primer gol con la camiseta del Barcelona.
El conjunto catalán cerró el partido sin sobresaltos y terminó con una clara superioridad en cantidad de llegadas y control del juego.
Dominio desde las estadísticas
Barcelona tuvo más posesión y generó muchas más situaciones de peligro que Feyenoord durante los 90 minutos.
Además, superó con claridad al conjunto neerlandés en cantidad de pases completados y remates, en un partido en el que no hubo expulsados.
Con este resultado, el equipo de Flick quedó entre los primeros puestos de la tabla tras la fecha inicial.
Lo que viene para Barcelona
El próximo compromiso del Barcelona en Champions será ante Galatasaray, el martes 13 de octubre, como visitante.
Después tendrá una exigente seguidilla en la competencia continental, con partidos ante PSG, Aston Villa, Sabah, Manchester City, Sporting CP y Como.
Feyenoord, en tanto, buscará recuperarse en la próxima jornada luego de comenzar el torneo con una derrota amplia en el Camp Nou.