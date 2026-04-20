Barracas Central y Belgrano empataron sin goles en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en un partido intenso y con varias situaciones que mantuvo el suspenso hasta el final, por una nueva fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Barracas y Belgrano no se sacaron ventajas en un duelo caliente que terminó sin goles
Con este empate, el Pirata se mantiene quinto en la Zona B con 23 puntos, en puestos de clasificación a playoffs, mientras que el Guapo quedó séptimo con 20 unidades, aún en la pelea por meterse entre los ocho mejores.
El equipo dirigido por Rubén Insúa intentó imponer condiciones desde el arranque, con remates de Norberto Briasco e Iván Tapia, pero se encontró con un Belgrano ordenado, conducido por Ricardo Zielinski, que respondió con Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández, aunque sin precisión.
El primer tiempo fue parejo, con más fricción que juego y pocas situaciones claras. La más destacada llegó tras un doble cabezazo en el área visitante que obligó a una gran reacción de Juan Espínola para evitar la caída de su arco.
Segundo tiempo
En el complemento, el trámite se volvió más abierto. Belgrano tuvo chances con Zelarayán y Lisandro López, mientras que Barracas respondió con Bruera y Taborda. Sin embargo, entre las intervenciones de los arqueros y la falta de eficacia, el marcador nunca se movió.
El momento más insólito de la tarde se dio a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Leonardo Morales vio la tarjeta roja directa tras una agresión infantil —le tiró del pelo a Nicolás Capraro— que dejó al conjunto cordobés con diez jugadores en el tramo final.
Pese a la ventaja numérica, Barracas no logró quebrar la resistencia visitante. Incluso, en los últimos minutos, el equipo local generó las más claras, pero se topó con la seguridad de Thiago Cardozo y la falta de puntería.
Cómo siguen
Con este empate, Belgrano se mantiene quinto en la Zona B con 23 puntos, en puestos de clasificación a playoffs, mientras que Barracas Central quedó séptimo con 20 unidades, aún en la pelea por meterse entre los ocho mejores.
En la próxima fecha, el “Pirata” recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en Córdoba, mientras que Barracas visitará a Racing en Avellaneda, en duelos clave para sus aspiraciones en el tramo final del torneo.