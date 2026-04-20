Torneo Apertura

Barracas y Belgrano no se sacaron ventajas en un duelo caliente que terminó sin goles

Con este empate, el Pirata se mantiene quinto en la Zona B con 23 puntos, en puestos de clasificación a playoffs, mientras que el Guapo quedó séptimo con 20 unidades, aún en la pelea por meterse entre los ocho mejores.