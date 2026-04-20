Rosario Central derrotó por 2 a 1 a Sarmiento al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Gigante de Arroyito, por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura 2026.
Rosario Central sumó un triunfazo sobre la hora ante Sarmiento
El “Canalla” le ganó por 2 a 1 al equipo que dirige Facundo Sava. Con el triunfo, el “Canalla” se mantiene el cuarto puesto de la zona B, con 24 puntos y un triunfo en los últimos cuatro partidos, mientras que los dirigidos por Facundo Sava marchan undécimos en el grupo, con 16 unidades y a tres de la zona de clasificación.
El local ganaba desde los 41 minutos del primer tiempo con el gol del delantero Alejo Véliz, el mediocampista Jonatan Gómez igualó el encuentro cuando iban 31 del complemento y el volante Vicente Pizarro marcó el gol final, en 11 minutos del segundo tiempo.
El primer acercamiento del partido fue de la visita, a los 28 minutos del primer tiempo, con un centro atrás desde la derecha del mediocampista Mauricio Martínez para que el delantero Junior Marabel empuje al gol, aunque no pudo debido a un cierre providencial del defensor Ignacio Ovando.
La primera llegada del local se dio a los 34 minutos, con un pase filtrado del volante Vicente Pizarro para el mediocampista Guillermo “Pol” Fernández, que se adentró en el área y definió bajo, sin poder superar al arquero Javier Burrai por su palo derecho.
El primer gol del partido llegó siete minutos después, luego de una gran asistencia de taco de “Pol” Fernández para desairar a dos defensores rivales dentro del área y asistir a Véliz, cuyo disparo bajo entró por el poste izquierdo de Burrai, que no alcanzó a achicar a tiempo.
Segundo tiempo
La primera llegada del complemento fue del local, cuando iban 23 minutos, con un remate desde el borde del área del lateral Emanuel Coronel que fue despejado por el experimentado arquero de Sarmiento, bajo sobre su poste izquierdo.
En su única llegada del complemento, la visita pudo empatar. A los 31 minutos, Jonatan Gómez se filtró en el área rival por el costado derecho y sacó un disparo al primer palo, que llevaba muy poca potencia pero, sorprendentemente, se le coló al arquero Jeremías Ledesma.
Luego de un remate que se fue rozando el segundo palo del delantero Ángel Di María a los 40 minutos del segundo tiempo, el gol del triunfo del local llegó en el undécimo minuto de descuento: Pizarro se hizo con un rebote dentro del área y sacó un disparo bajo, que se desvió en el defensor Juan Insaurralde y terminó entrando bajo por el palo derecho de Burrai.
Cómo siguen
Con el triunfo, el “Canalla” se mantiene el cuarto puesto de la zona B, con 24 puntos y un triunfo en los últimos cuatro partidos, mientras que los dirigidos por Facundo Sava marchan undécimos en el grupo, con 16 unidades y a tres de la zona de clasificación.
En la próxima fecha, el elenco que conduce Jorge Almirón deberá visitar a Estudiantes de Río Cuarto el viernes 24 de abril, a las 19:15, mientras que el “Verdolaga” será local de Tigre, el sábado 25 en el mismo horario.