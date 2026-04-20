Torneo Apertura 2026

Rosario Central sumó un triunfazo sobre la hora ante Sarmiento

El “Canalla” le ganó por 2 a 1 al equipo que dirige Facundo Sava. Con el triunfo, el “Canalla” se mantiene el cuarto puesto de la zona B, con 24 puntos y un triunfo en los últimos cuatro partidos, mientras que los dirigidos por Facundo Sava marchan undécimos en el grupo, con 16 unidades y a tres de la zona de clasificación.