De cara a la Quinta Ventana de los Clasificatorios FIBA rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2027, el entrenador de la Selección Argentina de básquet, Pablo Prigioni, definió la lista preliminar de 24 jugadores elegidos para afrontar la doble fecha en condición de local.
Pablo Prigioni definió la preselección de 24 jugadores de Argentina para la Quinta Ventana en Zárate
El entrenador del seleccionado nacional dio a conocer la nómina de futbolistas potencialmente convocables para enfrentar a Bahamas y Canadá en el Espacio DAM. Los entrenamientos comenzarán la próxima semana y ya se encuentran agotadas las localidades para el duelo frente al conjunto norteamericano.
Según se informó oficialmente, esta nómina reúne a los basquetbolistas potencialmente convocables para la ventana internacional. De este grupo surgirá el corte definitivo de quienes iniciarán los entrenamientos la próxima semana en la ciudad bonaerense de Zárate.
El primer compromiso de esta ventana se disputará el jueves 26 de noviembre, desde las 21:40, frente a Bahamas en el Espacio DAM de Zárate. En tanto, el cierre será en el mismo escenario el domingo 29, a partir de las 18:10, ante Canadá. Ambos encuentros contarán con transmisión en vivo para la Argentina a través de TyC Sports y DSports, mientras que para el resto del mundo podrán seguirse mediante las plataformas CourtSide1891 y DAZN.
Tras esta doble presentación como local, el conjunto albiceleste completará su participación en las Eliminatorias durante 2027 con dos compromisos en condición de visitante: el 26 de febrero frente a Puerto Rico y el 1° de marzo ante Bahamas.
Los 24 jugadores preseleccionados:
Baralle, Franco - Flamengo (Brasil)
Barreiro, Agustín - Boca Juniors (Argentina)
Bocca, Juan - Racing de Chivilcoy (Argentina)
Bolmaro, Leandro - Pallacanestro Olimpia Milano (Italia)
Bressan, Gonzalo - Atenas (Argentina)
Brussino, Nicolás - Casademont Zaragoza (España)
Caffaro, Agustín - Independiente de Oliva (Argentina)
Caffaro, Francisco - Boca Juniors (Argentina)
Campazzo, Facundo - Real Madrid (España)
Corbalán, Gonzalo - Valencia Basket (España)
Dato, Martiniano - Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (Argentina)
Fernández, Juan - University of South Carolina (Estados Unidos)
Gallizzi, Tayavek - Quimsa (Argentina)
Giovannetti, Lucas - Movistar Estudiantes (España)
Laprovittola, Nicolás - Joventut Badalona (España)
Lema, Leonardo - Boca Juniors (Argentina)
Marcos, Juan Ignacio - UCAM Murcia (España)
Monacchi, Tomás - Boca Juniors (Argentina)
Negrete, Alex - Flamengo (Brasil)
Rivero, Carlos - Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (Argentina)
Vaulet, Juan Pablo - Movistar Estudiantes (España)
Vildoza, José - Boca Juniors (Argentina)
Vildoza, Luca - KK Partizan (Serbia)
Zezular, Federico - Ferro Carril Oeste (Argentina)