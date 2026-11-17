Básquet - Clasificatorios FIBA Qatar 2027

Pablo Prigioni definió la preselección de 24 jugadores de Argentina para la Quinta Ventana en Zárate

El entrenador del seleccionado nacional dio a conocer la nómina de futbolistas potencialmente convocables para enfrentar a Bahamas y Canadá en el Espacio DAM. Los entrenamientos comenzarán la próxima semana y ya se encuentran agotadas las localidades para el duelo frente al conjunto norteamericano.