Boca eliminó a Vélez en los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro terminó 0-0 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso por 4-3 en la tanda de penales.
Boca eliminó a Vélez por penales y enfrentará a Racing en cuartos de final
Igualaron 0-0 en el estadio Mario Alberto Kempes y el Xeneize ganó la definición por 4-3. Álvaro Montero atajó dos remates.
Álvaro Montero fue decisivo al contener los remates de Elías Gómez y Thiago Silvero. Tomás Marchiori detuvo el disparo de Enner Valencia, pero Carlos Palacios convirtió el último penal y aseguró la clasificación del Xeneize.
Las ocasiones de Boca
Boca contó con las situaciones más claras del primer tiempo. Tomás Belmonte perdió un mano a mano ante Marchiori y, en el rebote, la defensa bloqueó el disparo de Santiago Ascacíbar.
El arquero de Vélez volvió a responder ante un cabezazo después de un tiro de esquina. Sobre el cierre de la etapa, Belmonte recibió dentro del área sin marca, pero remató por encima del travesaño.
En el segundo tiempo, Alan Velasco estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo cruzado. El Xeneize tuvo mayor presencia en campo rival, aunque no consiguió romper el empate.
Vélez tuvo la clasificación
En tiempo de descuento, Matías Pellegrini fue derribado por Montero dentro del área y Sebastián Zunino sancionó penal para Vélez. Damián Godoy se hizo cargo de la ejecución, pero su remate impactó en el palo.
El 0-0 llevó la definición a los doce pasos. Lautaro Blanco, Kevin Zenón, Leonel Flores y Carlos Palacios anotaron para Boca, mientras que Marchiori contuvo el disparo de Valencia.
Por Vélez convirtieron Joaquín García, Simón Escobar y Rodrigo Aliendro. Montero rechazó las ejecuciones de Gómez y Silvero para cerrar la serie por 4-3.
Racing, el próximo rival
Boca enfrentará a Racing en los cuartos de final. La Academia llegó a esa instancia luego de vencer por 1-0 a Belgrano, con un gol de Adrián “Maravilla” Martínez.
Durante el partido disputado en Córdoba también se realizó un homenaje a Lionel Messi. A los diez minutos, el juego fue interrumpido y los hinchas de ambos equipos participaron de un minuto de aplausos dispuesto por la AFA.