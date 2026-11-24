Sin margen para relajarse tras conquistar la Copa Sudamericana el último sábado ante Atlético Mineiro en Barranquilla, Boca Juniors cambia rápidamente el foco hacia el ámbito local: este miércoles, desde las 21.00, recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.
Con el envión de la Copa Sudamericana, Boca recibe a Independiente Rivadavia en La Bombonera
El Xeneize y la Lepra mendocina se enfrentan este miércoles desde las 21 por un lugar en los cuartos de final. Rodolfo Arruabarrena repetirá la base del equipo campeón en Barranquilla, mientras que Alfredo Berti no podrá contar con el suspendido José Florentín.
De cara al cruce eliminatorio, el entrenador Rodolfo Arruabarrena dio a conocer la nómina de 24 futbolistas convocados y perfila una formación muy similar a la que viene de consagrarse en Colombia. En la lista difundida por la institución de la Ribera figuran todos los habituales titulares, mientras que quedaron marginados de esta citación Gorosito, Pellegrino, Romero y Giménez. Las únicas incógnitas en el once inicial pasan por la presencia de Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte en la mitad de la cancha, y la de Tomás Aranda o Alan Velasco en el frente de ataque.
Del otro lado estará un Independiente Rivadavia que llega tras empatar el clásico frente a Gimnasia de Mendoza —resultado con el que finalizó séptimo en la Zona B— y de caer con polémica en la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata en Córdoba. Para visitar el estadio Alberto J. Armando, el director técnico Alfredo Berti deberá realizar una variante obligada debido a la ausencia de José Florentín, quien debe cumplir suspensión tras ser expulsado en el último compromiso.
Probables formaciones
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Independiente Rivadavia: Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari, Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.
Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).
Árbitro: Luis Lobo Medina
Hora: 21.00.