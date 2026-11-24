Fútbol argentino

Con el envión de la Copa Sudamericana, Boca recibe a Independiente Rivadavia en La Bombonera

El Xeneize y la Lepra mendocina se enfrentan este miércoles desde las 21 por un lugar en los cuartos de final. Rodolfo Arruabarrena repetirá la base del equipo campeón en Barranquilla, mientras que Alfredo Berti no podrá contar con el suspendido José Florentín.