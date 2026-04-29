En una noche adversa en Belo Horizonte, Boca Juniors cayó este martes 1-0 frente a Cruzeiro por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, en el estadio Mineirão, y resignó puntos importantes en su lucha por la clasificación a los octavos de final.
Boca cayó 1-0 ante Cruzeiro en Brasil y complicó su camino
El Xeneize jugó con uno menos desde el cierre del primer tiempo y lo perdió en el tramo final en el Mineirão. El equipo de Úbeda dejó pasar una chance clave en el Grupo D.
El conjunto dirigido por Claudio Úbeda mostró una imagen combativa, pero terminó condicionado por la expulsión de Adam Bareiro sobre el cierre de la primera etapa y lo pagó caro en el complemento.
Un primer tiempo trabado y con una roja clave
El partido comenzó con intensidad del lado del equipo brasileño, que a los dos minutos avisó con un remate cruzado de Keny Arroyo que pasó cerca del arco defendido por Leandro Brey. Sin embargo, el desarrollo se volvió rápidamente friccionado, con muchas interrupciones y escasas situaciones claras.
Boca intentó sostener el orden defensivo y apostó a transiciones rápidas, aunque sin lograr profundidad en los últimos metros. Cuando el primer tiempo se apagaba, llegó la jugada que cambiaría el rumbo del encuentro: Bareiro vio la segunda amarilla tras un manotazo sobre un rival y dejó al “Xeneize” con diez jugadores.
Segundo tiempo
Ya en el segundo tiempo, Cruzeiro tomó el control del juego y empezó a inclinar la cancha. Boca resistió como pudo, con un Brey seguro bajo los tres palos. A los 27 minutos, Keny Arroyo volvió a generar peligro con un remate con efecto que pasó muy cerca del segundo palo.
Minutos más tarde, el arquero del conjunto argentino respondió con reflejos ante un disparo a quemarropa de Kaio Jorge, sosteniendo momentáneamente el empate.
Pero a los 37 minutos llegó el golpe definitivo: Matheus Pereira filtró un pase preciso por derecha, Jorge desbordó y envió un centro atrás que encontró a Neiser Villarreal, quien solo tuvo que empujarla para marcar el 1-0.
Cómo siguen
Con esta derrota, Boca pierde terreno en el Grupo D y deja pasar una oportunidad clave para encaminar su clasificación. La falta de eficacia ofensiva y la expulsión condicionaron un partido que, hasta ese momento, parecía controlado.
El equipo argentino deberá reponerse rápidamente y sumar en los próximos compromisos si quiere seguir con aspiraciones firmes en la Copa Libertadores, el gran objetivo internacional de la temporada.