Boca Juniors firmó una noche épica en Río de Janeiro y logró el ansiado boleto a la final de la Copa Sudamericana 2026. En un Estadio Maracaná repleto, el conjunto conducido por el "Vasco" Rodolfo Arruabarrena impuso su jerarquía en los momentos clave, venció por 3 a 1 a Vasco da Gama en el choque de vuelta y revirtió la serie con un marcador global de 3 a 2 a su favor.
Boca dio el golpe en el Maracaná, eliminó a Vasco da Gama y se clasificó a la gran final
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena venció 3 a 1 al conjunto brasileño como visitante, cerró la serie con un global de 3 a 2 y sacó boleto a la definición. Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes marcaron los goles del Xeneize, que definirá el título el 21 de noviembre en Barranquilla ante Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez o Montevideo City Torque.
Di Lollo ponía el 1 a 0 para Boca
El Xeneize salió a jugar el partido con determinación y golpeó en los momentos justos para encaminar la clasificación. Los tantos de la victoria azul y oro fueron convertidos por el juvenil defensor Lautaro Di Lollo, el delantero uruguayo Miguel Merentiel y el mediocampista Leandro Paredes, mientras que José Luis Rodríguez anotó el descuento transitorio para el elenco local, que no encontró los caminos para revertir la historia.
Merentiel marcaba el segundo gol de Boca
Con este triunfazo en tierras brasileñas, la entidad de La Ribera volvió a meterse en una definición continental y ya conoce la sede del encuentro decisivo. La gran final de la Copa Sudamericana se disputará el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, a partido único.
Vasco empataba la serie con gol de Rodríguez
El rival de Boca en la cita máxima saldrá del cruce entre Montevideo City Torque de Uruguay y Atlético Mineiro de Brasil, que jugarán este miércoles a partir de las 19 en la capital uruguaya. El equipo de Belo Horizonte, dirigido por el ex Dt de Colón Eduardo Domínguez, corre con una clara ventaja en la llave tras haberse impuesto por 3 a 0 en el duelo de ida disputado en territorio brasileño.
Paredes marcó el tercero y le dio la clasificación
De esta manera, el plantel comandado por Arruabarrena festejó un triunfo histórico en el templo carioca y ya enfoca sus cañones en el acondicionamiento físico y táctico para llegar de la mejor forma a la gran cita en Colombia, donde buscará conquistar una nueva estrella internacional para sus vitrinas.