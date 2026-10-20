Copa Sudamericana

Boca dio el golpe en el Maracaná, eliminó a Vasco da Gama y se clasificó a la gran final

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena venció 3 a 1 al conjunto brasileño como visitante, cerró la serie con un global de 3 a 2 y sacó boleto a la definición. Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes marcaron los goles del Xeneize, que definirá el título el 21 de noviembre en Barranquilla ante Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez o Montevideo City Torque.