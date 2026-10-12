Boca afrontará este martes un compromiso clave en su camino hacia la final de la Copa Sudamericana. Desde las 21.30, el Xeneize recibirá a Vasco da Gama en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, por el partido de ida de las semifinales.
Boca busca dar el primer paso ante Vasco da Gama para acercarse a la final de la Sudamericana
El Xeneize recibirá este martes al conjunto brasileño desde las 21.30, en La Bombonera, por el primer partido de la serie semifinal de la Copa Sudamericana. Sin Leandro Paredes, el equipo buscará extender su invicto de 17 encuentros y conseguir una ventaja de cara a la revancha.
El conjunto argentino buscará conseguir un resultado favorable como local para llegar con ventaja a la revancha.
La principal novedad para el equipo será la ausencia de Leandro Paredes, capitán y una de las principales figuras del plantel. Pese a esa baja, Boca llega en un buen momento futbolístico: acumula 17 partidos sin derrotas y continúa en carrera en los distintos frentes que disputa durante este semestre.
El encuentro contará con el arbitraje del chileno Piero Maza, mientras que su compatriota José Cabero estará a cargo del VAR. La transmisión estará disponible por ESPN, Disney+ Premium y DSports.
Boca llega invicto y con objetivos en varios frentes
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa una etapa positiva y mantiene abiertas sus aspiraciones en las principales competencias. Además de disputar las semifinales de la Sudamericana, Boca continúa en carrera en la Copa Argentina, pelea por el título del Torneo Clausura y busca sumar puntos importantes en la tabla anual.
En el certamen continental, el Xeneize alcanzó esta instancia tras superar distintas eliminatorias frente a O'Higgins de Chile, Recoleta de Paraguay y São Paulo de Brasil.
Ahora tendrá por delante a un rival brasileño que buscará complicarlo en La Bombonera. La ausencia de Paredes representa un condicionante para el armado del equipo, que deberá encontrar alternativas para sostener su funcionamiento en un partido en el que cada detalle puede resultar determinante.
Vasco da Gama busca dar el golpe en Buenos Aires
El conjunto brasileño también consiguió avanzar hasta las semifinales después de superar a Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, ambos de Colombia, y a Olimpia de Paraguay.
Sin embargo, su presente en el Brasileirao es más complicado. Vasco da Gama ocupa el decimocuarto puesto y se encuentra a tres puntos de la zona de descenso, con nueve fechas por disputarse, de acuerdo con los datos previos al encuentro.
En ese contexto, la Copa Sudamericana representa una oportunidad para cambiar el foco y acercarse a una final internacional. El equipo visitante intentará conseguir un resultado que le permita definir la serie en mejores condiciones ante su público.
Horario, TV y probables formaciones
El primer partido de la semifinal se jugará este martes en La Bombonera. La serie se definirá en el encuentro de vuelta, por lo que el resultado de esta noche será importante para las aspiraciones de ambos equipos.
Horario: 21.30.
Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).
Árbitro: Piero Maza (Chile).
VAR: José Cabero (Chile).
TV: ESPN, Disney+ Premium y DSports.
Probable formación de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa o Ángel Romero; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Probable formación de Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Andrés Gómez, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel.
Boca intentará aprovechar la localía y su buen presente para dar el primer paso hacia la final. Vasco da Gama, por su parte, buscará llevarse un resultado positivo de Buenos Aires y mantener abierta la definición de una serie que promete ser exigente.