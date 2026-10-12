Partido de ida

Boca busca dar el primer paso ante Vasco da Gama para acercarse a la final de la Sudamericana

El Xeneize recibirá este martes al conjunto brasileño desde las 21.30, en La Bombonera, por el primer partido de la serie semifinal de la Copa Sudamericana. Sin Leandro Paredes, el equipo buscará extender su invicto de 17 encuentros y conseguir una ventaja de cara a la revancha.