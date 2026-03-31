El debut de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026 tendrá un condimento inesperado: no contará con la presencia de sus hinchas. La Universidad Católica informó que el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo D, programado para el 7 de abril en el Claro Arena, se disputará sin público visitante por razones de seguridad.
Boca debutará en la Libertadores sin público visitante en Chile
Universidad Católica confirmó que no habrá hinchas xeneizes en el partido del 7 de abril en Santiago. La dirigencia de Boca expresó su malestar y elevó un reclamo ante Conmebol por el incumplimiento del cupo visitante.
La decisión fue comunicada oficialmente por el club chileno tras una disposición de la Delegación Presidencial Metropolitana, que intervino en la organización del operativo. Según el comunicado difundido por Cruzados, la medida busca “garantizar la seguridad de los asistentes y de los entornos del recinto”.
Gestiones fallidas y conflicto por el cupo
Desde la institución chilena señalaron que existieron gestiones para habilitar la presencia de simpatizantes de Boca en un número reducido, compatible con el operativo de seguridad. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto.
En una primera instancia, se ofrecieron cerca de 450 entradas para el público visitante, una cifra muy por debajo del mínimo que pretende el club argentino, que se ampara en antecedentes y criterios habituales de distribución para este tipo de competencias.
Una segunda propuesta tampoco logró destrabar la situación.
La resolución final fue informada en tiempo y forma a la CONMEBOL, en cumplimiento de los plazos reglamentarios.
Malestar en Boca y reclamo formal
La medida generó fuerte malestar en la dirigencia de Boca, que considera que debe respetarse un cupo mínimo para los hinchas visitantes en partidos internacionales. Por ese motivo, el club elevó un reclamo ante Conmebol, a la espera de una revisión o intervención del organismo.
Desde el entorno xeneize entienden que la ausencia de su público implica una desventaja deportiva y afecta el espíritu de la competencia, donde la presencia de ambas parcialidades suele ser parte del espectáculo.
Argumentos de seguridad en Chile
Por su parte, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, explicó que la determinación se tomó tras reuniones con distintos actores involucrados en la organización del evento. El eje central fue resguardar la seguridad tanto dentro del estadio como en sus inmediaciones.
De esta manera, el estreno de Boca en el certamen continental se desarrollará en un clima particular, sin el acompañamiento de sus hinchas y con un trasfondo de tensión institucional que se suma a la exigencia deportiva del inicio de la fase de grupos.