Boca consiguió un triunfo agónico ante Lanús por 1-0, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo de Rodolfo Arruabarrena encontró el gol en el tercer y último minuto de descuento, cuando Tomás Belmonte definió por encima de Nahuel Losada y desató el festejo en La Bombonera.
Boca le ganó a Lanús con un gol de Belmonte en el tercer minuto de descuento
El conjunto de Rodolfo Arruabarrena festejó sobre el cierre, alcanzó las 10 unidades y quedó octavo en la Zona A, luego de un encuentro que tuvo emoción hasta el final.
Con la victoria, el Xeneize llegó a los 10 puntos y quedó octavo en la Zona A. Lanús, por su parte, suma siete unidades y ocupa el undécimo puesto.
Lanús tuvo las primeras oportunidades
El Granate comenzó mejor y estuvo cerca de abrir el marcador desde el inicio. Al minuto de juego, Felipe Peña Biafore conectó de cabeza un córner y su remate pegó en el travesaño.
Dylan Aquino también tuvo dos oportunidades en pocos minutos: primero con un derechazo que pasó por encima del arco y luego con una definición dentro del área que se fue desviada.
Boca respondió a los 20 minutos con un remate de Leonel Flores que se desvió y salió cerca del poste. Tres minutos después, Alan Velasco conectó un centro con un cabezazo que terminó afuera.
Sobre el cierre de la primera etapa, ambos volvieron a acercarse. Velasco tuvo un tiro libre que no encontró destino de arco, mientras que Franco Watson probó desde la medialuna y su remate pasó muy cerca del poste izquierdo de Álvaro Montero.
El partido se abrió en el complemento
Lanús volvió a generar peligro a los 14 minutos con otro intento de Peña Biafore, esta vez controlado por Montero.
Boca mejoró con los ingresos de Leandro Paredes y Sebastián Villa. El colombiano tuvo una ocasión a los 21 minutos, cuando intentó sorprender a Losada con un remate bombeado que el arquero despejó por encima del travesaño.
Poco después, Peña Biafore volvió a ganar de cabeza, pero su disparo se fue alto. Boca respondió con un centro de Villa que Flores conectó por arriba del arco.
Cuando el encuentro parecía encaminarse al empate, Kevin Zenón tuvo una última oportunidad para el local a los 44 minutos, con una volea desde afuera del área que pasó apenas desviada.
Belmonte apareció en el último suspiro
Lanús estuvo a punto de marcar en el primer minuto de descuento. Besozzi desbordó por la izquierda y asistió a Allan Wlk, quien definió de primera, pero Montero evitó el gol.
Boca salió rápidamente de contraataque y, en el tercer minuto adicional, Santiago Ascacibar encontró un espacio en la defensa visitante. La pelota le quedó a Belmonte, que quedó mano a mano con Losada y picó el balón por encima del arquero para establecer el 1-0.
El tanto fue revisado por el VAR y finalmente validado. Así, el Xeneize consiguió tres puntos sobre el cierre y se mantiene tercero en la tabla anual, en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.
La próxima fecha
Boca visitará a Gimnasia de Mendoza el sábado 5 de septiembre a las 16:30. Lanús recibirá a Defensa y Justicia el domingo 6 desde las 17:00.