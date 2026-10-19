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Boca recupera a su capitán: Paredes jugaría desde el arranque ante Vasco da Gama

El capitán del Xeneize evolucionó favorablemente del desgarro grado 2 que sufrió en el isquiotibial derecho y quedó a disposición de Rodolfo Arruabarrena. Tras entrenarse a la par de sus compañeros, el mediocampista sería titular en el partido decisivo de la Copa Sudamericana, en el estadio Maracaná.

Leandro Paredes se recuperó y sería titular en Boca ante Vasco da GamaLeandro Paredes se recuperó y sería titular en Boca ante Vasco da Gama
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Boca Juniors recibió una noticia importante de cara a la revancha ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Leandro Paredes evolucionó favorablemente de su lesión muscular y quedó en condiciones de volver a jugar, pese a que los primeros pronósticos estimaban que estaría varias semanas fuera de las canchas.

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El capitán del Xeneize sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial de la pierna derecha durante el empate 2-2 frente a Instituto, por el Torneo Clausura. Sin embargo, su recuperación avanzó más rápido de lo esperado y le permitió volver a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel.

Después de la práctica del domingo, en la que no manifestó molestias, el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena decidió incluirlo en la lista de convocados para el encuentro ante el conjunto brasileño. Según informó DSports, el mediocampista sería titular en el compromiso que se disputará este martes en el estadio Maracaná.

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La presencia de Paredes representa una alternativa clave para Boca en un partido determinante para sus aspiraciones internacionales. Su experiencia, capacidad para manejar los tiempos y liderazgo dentro del campo son aspectos que el equipo buscará aprovechar en una instancia decisiva.

El tratamiento que aceleró su recuperación

La lesión de Paredes había generado preocupación en Boca, ya que los estudios médicos confirmaron un desgarro que, en principio, lo dejaría al margen durante al menos tres semanas.

El mediocampista se había retirado durante el empate ante Instituto y su participación en la revancha frente a Vasco da Gama parecía prácticamente descartada. No obstante, su evolución física modificó el panorama y abrió la posibilidad de que regresara antes de lo previsto.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Quarter Final - First Leg - Boca Juniors v Sao Paulo - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - September 8, 2026 Boca Juniors' Leandro Paredes before the match REUTERS/Rodrigo ValleLeandro Paredes se recuperó y sería titular en Boca ante Vasco da Gama

Durante el proceso de recuperación, el futbolista realizó un tratamiento con plasma rico en plaquetas (PRP), una técnica que utiliza componentes de la propia sangre y que, según la información difundida, habría contribuido a su evolución favorable.

La respuesta al tratamiento y los trabajos de rehabilitación le permitieron reincorporarse a los entrenamientos grupales. De todos modos, su presencia desde el inicio dependerá de la evaluación final del cuerpo técnico y del cuerpo médico.

Boca apuesta a la experiencia de su capitán

Con Paredes nuevamente disponible, Boca suma una pieza importante para afrontar la revancha ante Vasco da Gama. La posibilidad de contar con el capitán desde el arranque representa un refuerzo significativo para un equipo que necesita responder en una instancia de máxima exigencia.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Boca Juniors v Recoleta - Estadio Tomas Adolfo Duco, Buenos Aires, Argentina - August 11, 2026 Boca Juniors' Leandro Paredes reacts REUTERS/Rodrigo ValleLeandro Paredes se recuperó y sería titular en Boca ante Vasco da Gama

El mediocampista buscará aportar equilibrio, precisión en la distribución y conducción futbolística en un encuentro que exigirá concentración y carácter.

La decisión de incluirlo entre los convocados marca un avance importante en su recuperación. Ahora, la expectativa está puesta en la confirmación del equipo titular y en el papel que tendrá Paredes en el desafío internacional del Xeneize.

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