Copa Sudamericana

Boca recupera a su capitán: Paredes jugaría desde el arranque ante Vasco da Gama

El capitán del Xeneize evolucionó favorablemente del desgarro grado 2 que sufrió en el isquiotibial derecho y quedó a disposición de Rodolfo Arruabarrena. Tras entrenarse a la par de sus compañeros, el mediocampista sería titular en el partido decisivo de la Copa Sudamericana, en el estadio Maracaná.