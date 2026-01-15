Facundo Buonanotte deja el Chelsea y ya tiene nuevo club en la Premier League
El ex Rosario Central finalizó su préstamo en el equipo londinense y jugará a préstamo en Leeds United hasta junio de 2026. Brighton es dueño de su pase y busca que sume minutos pensando en la Selección.
Facundo Buonanotte celebrando su gol con Chelsea en la Copa de la Liga
Facundo Buonanotte volverá a cambiar de camiseta en Inglaterra. El ex Rosario Central rescindirá su préstamo con el Chelsea tras disputar pocos minutos y seguirá su carrera en el Leeds United, que se convertirá en su cuarto club en laPremier League. Brighton, dueño de su ficha, busca que el mediocampista tenga más protagonismo en un equipo con menos competencia interna.
El zurdo de 19 años no logró afianzarse en el Chelsea. En total jugó apenas 518 minutos en 8 partidos oficiales: 45 de esos minutos fueron en la Premier League. Su único gol lo marcó por Copa de la Liga frente a Lincoln City, y no sumó tiempo en cancha en la Champions, aunque estuvo en el banco en el 5-1 frente al Ajax.
El Brighton decidió interrumpir su cesión ante la falta de continuidad, en acuerdo con el propio jugador. Su objetivo es relanzarlo en un contexto más favorable, sin perderlo de vista pensando en un posible salto futuro... o en una citación de Scaloni si recupera ritmo y protagonismo.
Leeds, su cuarto destino inglés
Buonanotte será cedido al Leeds United hasta junio de 2026. Ya existe un acuerdo verbal entre las partes y se espera que en las próximas horas complete la revisión médica y se sume al plantel dirigido por Daniel Farke. Será su cuarto club desde que llegó a Inglaterra en enero de 2023.
El rosarino ya jugó en Brighton (50 partidos, 5 goles, 2 asistencias), Leicester City (6 goles y 3 asistencias) y Chelsea (1 gol y 2 asistencias). Leeds lo había buscado en 2025, pero en ese entonces el Chelsea ganó la pulseada.
El ex Central disputó 35 partidos en Leicester City. (Reuters/Matthew Childs)
De Central a la Premier en menos de tres años
Buonanotte debutó en Rosario Central a fines de 2021 y emigró con apenas 18 años al Brighton. Con cada préstamo fue sumando experiencia y ahora, en el Leeds, tendrá la oportunidad de jugar con regularidad en un equipo que pelea por el ascenso a la Premier. En sus redes ya había mostrado intenciones de “volver a disfrutar” del fútbol, tras varios meses con pocas oportunidades.
Su llegada a los Whites será clave también en su objetivo de volver a integrar la Selección Sub 23, con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de París.