Este martes se presentó oficialmente el XII Campeonato Sudamericano U23 de Atletismo, que tendrá lugar del 16 al 18 de octubre en la renovada pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) Pedro Candioti, en la ciudad de Santa Fe.
Ilusiones locales y pista de jerarquía: Santa Fe palpita el inicio del Sudamericano U23
El certamen tendrá lugar del 16 al 18 de octubre en la renovada pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) Pedro Candioti, con 75 atletas argentinos y nueve representantes provinciales.
El torneo contará con la participación de 75 atletas argentinos, entre los que habrá nueve representantes de la provincia. La delegación local afrontará una competencia de jerarquía internacional en una pista que llega al certamen luego de haber sido escenario de los Juegos Suramericanos.
Nuevo desafío para Santa Fe
En este marco, Juan Scarpin, de la Asociación Santafesina de Atletismo, destacó el desafío de organizar el campeonato luego de la experiencia adquirida durante los Juegos Suramericanos y valoró las nuevas condiciones con las que contará la ciudad: “Tenemos la satisfacción de que se van a dar las condiciones que tiempo atrás no teníamos”.
Scarpin resaltó la importancia de las instalaciones y de la experiencia adquirida en materia de organización para las próximas realizaciones deportivas en Santa Fe. “Se ha cosechado un expertise de organización que se va a volcar en las presentes y futuras realizaciones deportivas en nuestra provincia”, sostuvo.
La Villa volverá a recibir delegaciones
Las primeras delegaciones arribarán en los días previos al comienzo de las pruebas y se estima que unas 450 personas formarán parte de la actividad vinculada al campeonato.
Los participantes tendrán la posibilidad de alojarse en la Villa Sudamericana antes de trasladarse al CARD Pedro Candioti para las jornadas de competencia. El cronograma contempla tres días de pruebas, entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre.
Scarpin anticipó además la presencia de deportistas que ya tuvieron participación en competencias recientes y destacó el nivel que tendrá el campeonato. “Tengan la seguridad de que tendrán un espectáculo realmente importante, interesante y atractivo”, afirmó.
Entre los argentinos estará una representación santafesina que incluirá, entre otros atletas, a Ayrton Franco, especialista en salto con garrocha.
De Reconquista al Sudamericano
Durante la presentación, Franco recordó sus primeros pasos, cuando comenzó a entrenar en Reconquista con elementos muy diferentes a los que utiliza actualmente. Su recorrido también incluyó el acompañamiento de instituciones deportivas de la provincia, que facilitaron sus viajes y su continuidad en la actividad. “Arranqué a saltar en arena, con una garrocha de acero y de caña”, contó.
El atleta actualmente reside en Rosario y entrena junto a su entrenador. También destacó el cambio que significó contar con las instalaciones renovadas para continuar con su preparación de cara al torneo.
“La verdad que la pista que está ahora está muy buena, a comparación de lo que yo más o menos venía entrenando, un lujo”, expresó.
De voluntario a competidor
Para Gael Cardozo, el campeonato tendrá un significado particular. Durante los Juegos Suramericanos participó como voluntario y ahora tendrá la oportunidad de competir como atleta en una nueva edición internacional.
El deportista reconoció que la clasificación llegó de manera inesperada y que la posibilidad de formar parte del torneo modificó sus objetivos de preparación. “Me clasificó a los Juegos U23, fue poco esperada, fue una sorpresa linda”, explicó.
Cardozo llega al certamen después de retomar el trabajo específico en pista y en la jaula de lanzamientos. Durante un período anterior había tenido que adaptar su preparación debido a la falta de esos espacios, por lo que el regreso a la actividad específica resultó importante para su puesta a punto.
“Volvimos hace ya una semanita más o menos a volver a lanzar y la verdad que muy, muy cómodo”, contó.
Mejorar la marca, el principal objetivo
El atleta santafesino tendrá enfrente a competidores de gran nivel y, además, afrontará una categoría superior. Por eso, aunque no descarta la posibilidad de buscar el triunfo, puso el foco en su propia evolución. “Si bien la intención siempre es ganar, en este torneo venimos a mejorar, venimos a dar lo mejor de mí mismo”, afirmó.
Su objetivo está puesto en conseguir una buena actuación que le permita seguir creciendo de cara a la próxima temporada. “Más que nada es mejorar mi marca, sentirme cómodo conmigo mismo para el año que viene ya entrar a la categoría que se viene”, explicó.
Además de la preparación deportiva, Cardozo espera contar con el respaldo del público santafesino. La experiencia de los Juegos Suramericanos dejó un recuerdo positivo entre los atletas por el acompañamiento recibido durante las competencias. “El público fue bastante fuerte, jugó muy buen papel y es algo que esperamos bastante ahora en este Sudamericano”, cerró.
Con la pista renovada, representantes locales entre los protagonistas y tres jornadas de competencia por delante, Santa Fe volverá a convertirse en escenario del atletismo sudamericano y buscará estar a la altura de un campeonato que reunirá a jóvenes talentos de toda la región.