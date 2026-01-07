#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Mercado de pases

Valentín Carboni se hizo la revisión médica y ya está listo para jugar en Racing

El joven delantero argentino, surgido en Italia y convocado a la Selección, firmará con Racing para disputar el Torneo Apertura 2026. “Vengo en busca de continuidad”, dijo tras hacerse la revisión médica.

Refuerzo premium en Racing. Foto: ReutersRefuerzo premium en Racing. Foto: Reuters
Seguinos en
Por: 

El delantero Valentín Carboni se realizó este miércoles la revisión médica en Buenos Aires y quedó a un paso de convertirse en refuerzo de Racing para el Torneo Apertura 2026. El joven extremo, que viene de destacarse en selecciones juveniles y fue convocado a la mayor por Lionel Scaloni, expresó su entusiasmo por vestir la camiseta de La Academia.

“Vengo en busca de continuidad, de tener minutos, y quiero aprovechar esta oportunidad tan grande que se me ofreció”, declaró ante los medios, a la salida del centro médico. El pase es considerado un movimiento estratégico por parte del club, que busca reforzar su plantel con talento joven.

Apoyo de Milito y promesa al hincha

Carboni destacó el rol del presidente Diego Milito en su decisión: “Me atrajo mucho la propuesta. Diego es una referencia para todos los que jugamos en este puesto”, señaló. Además, se mostró comprometido con el desafío: “Al hincha le quiero prometer que voy a darlo todo por esta camiseta”.

Se espera que en las próximas horas firme su contrato y se sume a los entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico. Racing debutará en el torneo dentro de dos semanas y todo indica que Carboni será una de las cartas ofensivas importantes.

Seguinos en
#TEMAS:
Racing
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Selección Argentina de Fútbol
AFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro