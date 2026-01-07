Valentín Carboni se hizo la revisión médica y ya está listo para jugar en Racing

El delantero Valentín Carboni se realizó este miércoles la revisión médica en Buenos Aires y quedó a un paso de convertirse en refuerzo de Racing para el Torneo Apertura 2026. El joven extremo, que viene de destacarse en selecciones juveniles y fue convocado a la mayor por Lionel Scaloni, expresó su entusiasmo por vestir la camiseta de La Academia.
“Vengo en busca de continuidad, de tener minutos, y quiero aprovechar esta oportunidad tan grande que se me ofreció”, declaró ante los medios, a la salida del centro médico. El pase es considerado un movimiento estratégico por parte del club, que busca reforzar su plantel con talento joven.
Apoyo de Milito y promesa al hincha
Carboni destacó el rol del presidente Diego Milito en su decisión: “Me atrajo mucho la propuesta. Diego es una referencia para todos los que jugamos en este puesto”, señaló. Además, se mostró comprometido con el desafío: “Al hincha le quiero prometer que voy a darlo todo por esta camiseta”.
Se espera que en las próximas horas firme su contrato y se sume a los entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico. Racing debutará en el torneo dentro de dos semanas y todo indica que Carboni será una de las cartas ofensivas importantes.