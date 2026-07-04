Lamentó la eliminación de Ghana

Queiroz: "Colombia controló mejor el partido y aprovechó nuestras equivocaciones"

El entrenador de Ghana, Carlos Queiroz, reconoció la superioridad de Colombia tras la derrota por 1-0 en Kansas City que dejó a los "Black Stars" fuera del Mundial 2026. El técnico portugués admitió que su equipo cometió errores en momentos clave y aseguró que ahora será tiempo de enfocarse en las próximas competencias internacionales.