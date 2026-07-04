La selección de Ghana quedó eliminada del Mundial 2026 luego de perder 1-0 frente a Colombia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Tras el encuentro, el entrenador Carlos Queiroz realizó una autocrítica del rendimiento de su equipo, reconoció el mérito del conjunto sudamericano y señaló que las fallas propias terminaron siendo determinantes para el resultado.
Queiroz: "Colombia controló mejor el partido y aprovechó nuestras equivocaciones"
El entrenador de Ghana, Carlos Queiroz, reconoció la superioridad de Colombia tras la derrota por 1-0 en Kansas City que dejó a los "Black Stars" fuera del Mundial 2026. El técnico portugués admitió que su equipo cometió errores en momentos clave y aseguró que ahora será tiempo de enfocarse en las próximas competencias internacionales.
El técnico portugués consideró que Colombia manejó mejor el desarrollo del partido y sostuvo que los "Black Stars" no lograron sostener la intensidad ni la precisión necesarias para competir de igual a igual en una instancia decisiva de la Copa del Mundo.
Queiroz reconoció el dominio colombiano
En conferencia de prensa, Queiroz destacó el funcionamiento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y admitió que su rival supo controlar los tiempos del juego.
"Creo que el equipo colombiano controló mucho mejor el partido, sus pases y sus movimientos", analizó.
El entrenador también señaló que el despliegue físico y la circulación del balón por parte de Colombia fueron desgastando a Ghana, que tuvo dificultades para recuperar la pelota y sostener la presión durante varios pasajes del encuentro.
Los errores que marcaron el partido
Al evaluar la actuación de su equipo, Queiroz puso el foco en las desatenciones que permitieron a Colombia encontrar espacios para lastimar. "Cometimos muchos errores y concedimos contraataques", resumió el entrenador.
Según explicó, hubo momentos en los que Ghana perdió intensidad y orden táctico, situación que fue aprovechada por el conjunto cafetero.
"Intentamos avanzar y crear oportunidades, pero el último pase y la definición no tuvieron la calidad que exige un partido de esta magnitud", afirmó.
El técnico también consideró que el gol convertido por Jhon Arias modificó por completo el desarrollo del encuentro.
"Después del gol perdimos un poco de agudeza y disciplina", reconoció, al explicar que el impacto del tanto alteró el funcionamiento defensivo del equipo africano.
Ayew: "Hay que aceptar que el rival fue mejor"
El capitán de Ghana, Jordan Ayew, también realizó un análisis de la eliminación y reconoció el nivel mostrado por Colombia.
"A este nivel jugás contra los mejores equipos. En el momento en que les das la más mínima oportunidad, ellos la aprovechan", sostuvo en la zona mixta.
El delantero afirmó que el plantel deberá asumir rápidamente la derrota para comenzar a preparar los próximos compromisos internacionales. "Hay que aceptar que el equipo contrario fue mejor", expresó.
Ayew consideró que, más allá de la eliminación, Ghana mostró aspectos positivos durante el torneo y aseguró que el objetivo ahora será enfocarse en las Eliminatorias y en la próxima Copa Africana de Naciones.
Con la caída en Kansas City, los "Black Stars" se despidieron del Mundial 2026, mientras que Colombia avanzó a los octavos de final, donde continuará su camino con la ilusión de seguir siendo protagonista en la máxima cita del fútbol internacional.