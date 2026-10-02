Carlos Tevez confirmó este viernes que tendrá su partido despedida en La Bombonera, cinco años después de haber cerrado su etapa como futbolista profesional.
Carlos Tevez anunció que tendrá su partido despedida en La Bombonera
El exdelantero confirmó el evento a través de sus redes sociales. Aún no se informó la fecha, aunque la organización apunta a realizarlo antes de fin de año.
El anuncio se realizó a través de sus redes sociales, donde publicó una pieza con las frases “Adiós, Apache” y “De alcanzapelotas a leyenda”.
La Bombonera será el escenario
Si bien todavía no se dio a conocer la fecha ni el horario del encuentro, el estadio de Boca ya fue confirmado como sede.
La intención es que el homenaje se realice antes de que termine 2026 y reúna a varias de las figuras que compartieron equipo con Tevez a lo largo de su carrera.
El Apache construyó buena parte de su trayectoria en Boca, club en el que se formó y con el que disputó 279 partidos y convirtió 94 goles.
Una carrera cargada de títulos
Con el Xeneize ganó, entre otros trofeos, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 2003, además de la Copa Sudamericana en 2004.
También tuvo una extensa carrera internacional con pasos por Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghái Shenhua.
Con Manchester United conquistó la Champions League de 2008 y dos ediciones de la Premier League, mientras que con Manchester City también fue campeón del torneo inglés.
Su etapa en Juventus y el regreso a Boca
Tevez fue una de las figuras de la Juventus que llegó a la final de la Champions League en 2015 frente a Barcelona.
Poco después de aquella definición regresó a Boca para iniciar su segundo ciclo en el club, antes de una nueva salida al fútbol chino y un posterior regreso definitivo.
A lo largo de su carrera profesional disputó 747 partidos, marcó 308 goles y registró 144 asistencias.
Su recorrido como entrenador
Tras retirarse como futbolista, Tevez inició su carrera como director técnico.
Su primera experiencia fue en Rosario Central y luego pasó por Independiente y Talleres de Córdoba.
Ahora volverá a La Bombonera para una jornada dedicada a repasar su trayectoria, mientras se aguarda la confirmación de la fecha y de los invitados que participarán del encuentro.