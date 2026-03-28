Caso Emiliano Sala: la Justicia francesa dará su veredicto este lunes
A más de siete años del accidente que conmovió al mundo y al corazón de la provincia, el Tribunal de Comercio de Nantes deberá definir la demanda del Cardiff City contra el club francés. Los detalles de una batalla legal que parece no tener fin.
Siete años después del accidente aéreo en el Canal de la Mancha, el conflicto legal entre el FC Nantes y el Cardiff City entra en su etapa decisiva en territorio francés.
La herida que dejó la partida de Emiliano Sala en aquel fatídico enero de 2019 sigue abierta, no solo en las calles de Progreso y Cululú, sino también en los despachos judiciales de Europa. Lo que nació como el sueño de un pibe santafesino que a fuerza de goles se convirtió en el fichaje récord de un club de la Premier League, hoy se dirime bajo la fría lupa de la Justicia francesa.
En las últimas horas, se confirmó que el Tribunal de Comercio de Nantes será el encargado de poner punto final a la feroz disputa financiera entre el FC Nantes y el Cardiff City, un conflicto que ha empañado la memoria deportiva del goleador.
La herida que dejó la partida de Emiliano Sala en aquel fatídico enero de 2019 sigue abierta, no solo en las calles de Progreso y Cululú, sino también en los despachos judiciales de Europa.
El reclamo del Cardiff: "lucro cesante" y descenso
Siete años después del accidente aéreo en el Canal de la Mancha, el conflicto legal entre el FC Nantes y el Cardiff City entra en su etapa decisiva en territorio francés. Lo que comenzó como un litigio por el pago del traspaso ha derivado en una batalla de daños y perjuicios que busca determinar quién debe asumir el costo financiero de una tragedia que sacudió al fútbol europeo.
El club galés no solo reclama la devolución de lo pagado por el pase, sino una indemnización que asciende a los 120 millones de euros. El argumento central del Cardiff City se basa en que la muerte del delantero fue la causa directa de su descenso de la Premier League en la temporada 2018/2019.
'El club sufrió una pérdida de ingresos masiva y un daño deportivo irreparable por no poder contar con el jugador que debía asegurar la permanencia', sostienen desde el entorno legal del equipo británico. Además, el Cardiff apunta contra el Nantes por la supuesta negligencia en la contratación de intermediarios que organizaron el vuelo en una aeronave que no contaba con los permisos comerciales necesarios.
Desde el lado francés, la estrategia ha sido clara: el traspaso estaba legalmente concluido ante la FIFA en el momento del accidente. 'El FC Nantes no tuvo participación alguna en la logística del vuelo privado organizado por los agentes', han reiterado voceros del club en diversas instancias.
Para el equipo de la Ligue 1, las demandas del Cardiff son un intento de "explotar judicialmente" una tragedia humana para sanear las finanzas del club galés. Tras lograr varios aplazamientos durante 2025, el Tribunal de Comercio de Nantes finalmente analizará las pruebas sobre el cumplimiento de los protocolos de transferencia y la responsabilidad de los agentes involucrados, como Willie McKay.
Cabe recordar que la justicia deportiva ya se pronunció de forma definitiva.
El fin de la vía deportiva
Cabe recordar que la justicia deportiva ya se pronunció de forma definitiva. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó en su momento las apelaciones del Cardiff, confirmando que el club debía pagar la primera cuota del fichaje (6 millones de euros de un total de 17 millones). Ante el cierre de la vía del fútbol, el Cardiff trasladó la pelea a la justicia ordinaria francesa e inglesa.
La resolución de este caso en Nantes marcará un precedente en el derecho deportivo internacional, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad de los clubes sobre los actos de intermediarios y agentes externos. Mientras la justicia francesa analiza los balances contables y los informes de aviación, el mundo del fútbol aguarda un fallo que, más allá de los números, ponga fin a uno de los capítulos más oscuros y judicializados de su historia reciente.