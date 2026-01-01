Sueña con el Mundial: "Taty" Castellanos se muda a la Premier

Lazio y West Ham alcanzaron un acuerdo verbal para el traspaso de Valentín Castellanos, en una operación que marca un nuevo paso en la carrera del delantero argentino y le permite dar el salto a la Premier League.
El artillero argentino estuvo en la órbita de varios clubes en las últimas horas, entre ellos Flamengo quién acercó una propuesta. Sin embargo, el cuadro inglés elevó una oferta superadora para hacerse con los servicios del mendocino. Pelea por un lugar en la lista de Scaloni.
El club inglés desembolsará 29 millones de euros por el atacante, que firmará un contrato por cinco temporadas, convirtiéndose en una de las incorporaciones más importantes del West Ham en este mercado.
La negociación se cerró en las últimas horas tras intensas conversaciones entre ambas instituciones. Desde Italia aceptaron la propuesta económica del conjunto londinense, que buscaba reforzar su frente de ataque con un futbolista de movilidad, presión alta y capacidad de adaptación al ritmo físico del fútbol inglés.
Castellanos, por su parte, dio el visto bueno al proyecto deportivo y a las condiciones contractuales, por lo que el pase quedó encaminado a falta de los detalles formales. Taty viene de atravesar un año 2025 en el que tuvo que lidiar con algunas lesiones. Esto derivó en que perdiera rodaje en la presente temporada de la Serie A, donde convirtió dos goles en 12 partidos.
Sin embargo, estos números contrastan con sus registros totales con la Lazio, ya que marcó 22 goles y brindó 16 asistencias en 97 participaciones. Antes de su traspaso al West Ham, Flamengo de Brasil realizó sondeos para una hipotética transferencia.
Su gran rendimiento en el segundo semestre de 2024 le valió entrar en la disputa por un lugar en la lista de convocados de Scaloni en Argentina: recibió tres citaciones (septiembre, octubre y noviembre de 2024) y sumó cinco minutos producto de dos ingresos desde el banco de suplentes contra Perú y Paraguay, ambos por Eliminatorias Sudamericanas.
Chelsea inició el 2026 con un giro inesperado en su proyecto deportivo al confirmar la salida de Enzo Maresca como entrenador del primer equipo, una decisión consensuada que puso fin a un ciclo de dos años y medio y que obliga al club a iniciar la búsqueda de un nuevo director técnico.
“El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca se han separado”, comunicó oficialmente la entidad de Stamford Bridge en las primeras horas del año. El italiano había asumido en junio de 2024 y tenía contrato vigente hasta 2029, pero ambas partes resolvieron cerrar el vínculo tras una etapa marcada por títulos y un presente irregular.
Durante su gestión, Maresca llevó al Chelsea a conquistar dos trofeos: Conference League 2024/25 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Sin embargo, el rendimiento en la actual temporada fue perdiendo consistencia.
En la Premier League, el equipo ganó apenas uno de sus últimos siete partidos y se ubica quinto, a 15 puntos del líder Arsenal. En la Copa de la Liga está en semifinales, en la FA Cup alcanzó la tercera ronda y en la Liga de Campeones marcha decimotercero tras seis jornadas, a dos puntos de la clasificación directa a octavos de final.
En total, Maresca dirigió 92 partidos oficiales al frente del Chelsea, con un balance de 55 victorias. Desde el club destacaron los logros obtenidos y señalaron que “estos éxitos serán una parte importante de la historia reciente del club”, además de agradecerle “su contribución” y desearle “lo mejor para el futuro”.
En el mensaje final, la institución explicó los motivos de la decisión: “Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada”. El próximo compromiso será el domingo, como visitante, ante Manchester City.
En ese contexto, el plantel que integran Enzo Fernández y Alejandro Garnacho afrontará el tramo decisivo del calendario con un cuerpo técnico a confirmar. Ambos futbolistas fueron titulares el 30 de diciembre en el empate 2-2 frente a Bournemouth, partido en el que el mediocampista surgido en River convirtió uno de los goles. Ahora, Chelsea deberá reorganizar su rumbo en plena triple competencia.