Por 29 millones de euros

Sueña con el Mundial: "Taty" Castellanos se muda a la Premier

El artillero argentino estuvo en la órbita de varios clubes en las últimas horas, entre ellos Flamengo quién acercó una propuesta. Sin embargo, el cuadro inglés elevó una oferta superadora para hacerse con los servicios del mendocino. Pelea por un lugar en la lista de Scaloni.