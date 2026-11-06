Un dramático episodio se vivió en una autopista de España, donde un micro que transportaba hinchas del Celta de Vigo se incendió durante el regreso de un partido. El vehículo terminó completamente destruido por las llamas, aunque todos los pasajeros consiguieron evacuar a tiempo y no se registraron heridos.
España: se incendió un micro con hinchas del Celta de Vigo en plena autopista
Los pasajeros detectaron fallas mecánicas y olor a quemado durante el trayecto. La rápida evacuación permitió que todos lograran ponerse a salvo antes de que las llamas consumieran la unidad.
Los simpatizantes volvían de presenciar el encuentro que el equipo disputó el jueves por la noche frente al Saint-Gilloise, cuando comenzaron a advertir problemas en el funcionamiento del colectivo.
En plena autopista
Según relató el presidente de la Peña Celtista de Pontevedra, el vehículo empezó a disminuir la velocidad antes de atravesar el puente de Rande.
La situación se volvió cada vez más preocupante: el micro apenas podía avanzar a unos 50 kilómetros por hora y los pasajeros comenzaron a percibir un fuerte olor a quemado. Además, algunos manifestaron que el humo les provocaba irritación en los ojos.
La conductora sospechó que podía existir un inconveniente con el embrague, pero no tenía posibilidades de detenerse en medio del puente.
Rápida evacuación
Finalmente, el colectivo consiguió detenerse a la altura del kilómetro 145. En ese momento, los pasajeros descendieron rápidamente para ponerse a salvo.
“Bajamos rápido y saltamos la valla”, contó San Martín, quien explicó que los adultos que viajaban en el micro colaboraron con la evacuación, incluido un nene de 12 años. Una vez fuera del vehículo, les indicaron que se alejaran lo máximo posible. La precaución resultó fundamental: apenas unos minutos después, el colectivo comenzó a incendiarse.
Llamas intensas
El fuego avanzó rápidamente y terminó consumiendo toda la unidad, que quedó completamente calcinada. Durante el incendio también se escucharon pequeñas explosiones.
El episodio obligó a interrumpir momentáneamente uno de los carriles de la autopista mientras se desarrollaban las tareas de limpieza y se retiraban los restos del colectivo.
Pese a la gravedad de lo ocurrido y las impactantes imágenes que dejó el incendio, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas.