Nuevo escándalo de Di María

Talleres golpeó en Arroyito y se prende en la pelea de la Zona A

Talleres de Córdoba derrotó 1-0 a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. Con un gol de Ronaldo Martínez sobre el cierre del primer tiempo y una actuación decisiva de Guido Herrera, el conjunto cordobés se acomodó en la zona alta del Grupo A.