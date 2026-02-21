Talleres golpeó en Arroyito y se prende en la pelea de la Zona A

En un escenario siempre complejo como el Gigante de Arroyito, Talleres mostró pragmatismo y contundencia para llevarse tres puntos clave.
Talleres de Córdoba derrotó 1-0 a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. Con un gol de Ronaldo Martínez sobre el cierre del primer tiempo y una actuación decisiva de Guido Herrera, el conjunto cordobés se acomodó en la zona alta del Grupo A.
En un escenario siempre complejo como el Gigante de Arroyito, Talleres mostró pragmatismo y contundencia para llevarse tres puntos clave.
El equipo dirigido por Carlos Tevez alcanzó los 10 puntos y se ubicó en la cuarta posición de la Zona A, consolidándose como protagonista en el inicio del certamen.
Rosario Central, por su parte, quedó quinto en la Zona B con ocho unidades, pese a haber generado varias situaciones claras, especialmente a través de la jerarquía de Ángel Di María.
El local tomó la iniciativa desde el comienzo. A los cuatro minutos, Di María intentó sorprender con un córner olímpico que exigió la intervención de Matías Catalán.
La ocasión más clara del primer tiempo para el “Canalla” llegó a los 38 minutos, cuando Di María avanzó sin marca y sacó un zurdazo que dio en el ángulo izquierdo de Guido Herrera y salió desviado.
Talleres, en cambio, capitalizó su oportunidad. A los 41 minutos, tras un rebote que dejó desacomodada a la defensa local, Ronaldo Martínez quedó mano a mano por el sector izquierdo y definió con un potente remate alto para establecer el 1-0.
En la segunda mitad, Central redobló la presión y convirtió a Guido Herrera en protagonista. A los 18 minutos, Alejo Véliz conectó de cabeza tras un córner ejecutado por Di María, pero el arquero respondió con solvencia.
Dos minutos más tarde, Di María sacó un remate bajo y potente que Herrera desvió con una estirada notable sobre su palo derecho, en la que fue la intervención más destacada de la noche.
El asedio continuó: Giovanni Cantizano probó desde el costado izquierdo y luego Enzo Copetti quedó mano a mano tras un pase filtrado de Di María, pero el guardameta de 33 años contuvo en dos tiempos. Incluso en el descuento, un tiro libre del propio Di María pasó cerca del primer poste.
En la próxima jornada, Talleres visitará a Central Córdoba el martes 24 de febrero a las 19:45, mientras que Rosario Central viajará a La Plata para enfrentar a Gimnasia el miércoles 25 a las 17:00.
Con este triunfo, Talleres reafirmó su solidez defensiva y su eficacia en momentos clave, dos atributos que lo posicionan como un equipo competitivo en la lucha por los primeros lugares. Central, en cambio, deberá ajustar la definición para transformar dominio en puntos y no resignar terreno en una zona que se perfila cada vez más exigente.