Entre la polémica y el sufrimiento: triunfos claves para Instituto y el "Lobo"

La sexta fecha del Torneo Apertura 2026 dejó dos victorias ajustadas y determinantes: Instituto de Córdoba se impuso 2-1 ante Atlético Tucumán con un gol en tiempo cumplido y un penal discutido, mientras que Gimnasia y Esgrima La Plata venció 1-0 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza apoyado en la figura de su arquero Nelson Insfrán.
En el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, Instituto logró un triunfo agónico por 2-1 ante Atlético Tucumán y se acercó a los puestos de clasificación a las rondas decisivas.
El equipo dirigido por Diego Flores fue levemente superior en la primera mitad y encontró la apertura del marcador en una acción que desató la polémica. A los 30 minutos, el árbitro Fernando Espinoza sancionó penal por un presunto agarrón de Maximiliano Villa sobre Jhon Córdoba. Pese a los reclamos del conjunto tucumano y la revisión del VAR a cargo de José Carreras, la decisión se mantuvo.
Alex Luna cambió la ejecución por gol a los 35 minutos y puso en ventaja a la “Gloria”. El tanto profundizó el malestar del banco visitante, aunque el resultado no se modificó antes del descanso.
En el complemento, Atlético Tucumán reaccionó con decisión. Renzo Tesuri filtró un pase preciso para Carlos Abeldaño, quien definió entre las piernas de Manuel Roffo y estableció el 1-1 en los primeros instantes.
Cuando el empate parecía sellado, Instituto encontró el desahogo en el último suspiro: Jeremías Lázaro desbordó por izquierda y envió un centro rasante que Giuliano Cerato empujó por el segundo palo a los 47 minutos del segundo tiempo. Un gol que desató el festejo cordobés y dejó al “Decano” sumido en su tercera derrota del certamen.
En el estadio Víctor Legrotaglie, Gimnasia y Esgrima La Plata consiguió un sufrido 1-0 ante Gimnasia de Mendoza, resultado que lo posicionó cuarto en la Zona B con 10 unidades.
El conjunto conducido por Fernando Zaniratto abrió el marcador a los 28 minutos del primer tiempo. Alexis Steimbach encaró con decisión y asistió a Marcelo Torres, quien se arrojó al suelo para definir entre las piernas de César Rigamonti y marcar el único gol de la tarde.
Sin embargo, el desarrollo no fue cómodo para el “Lobo”. Antes del tanto visitante, Agustín Modica había exigido con un remate dentro del área que encontró una notable respuesta de Nelson Insfrán, figura indiscutida del encuentro.
En el complemento, el equipo mendocino asumió el protagonismo y arrinconó a la visita. Una pirueta que se fue apenas desviada y dos disparos al travesaño —de Santiago Rodríguez y Ulises Sánchez— estuvieron cerca de torcer la historia.
En el tramo final, Insfrán volvió a aparecer con intervenciones decisivas, incluida una estirada clave a menos de diez minutos del cierre que sostuvo la ventaja.
Ambos triunfos tuvieron un denominador común: la eficacia en momentos determinantes y la capacidad de resistir en contextos adversos.
Instituto celebró sobre el filo del reglamento y sumó impulso anímico en la pelea por la clasificación, mientras que Gimnasia (LP) se apoyó en la solidez defensiva y en la actuación de su arquero para sostener un resultado que pudo escaparse.
La sexta fecha del Apertura confirmó que cada punto comienza a adquirir un valor estratégico en la tabla y que, más allá de las formas, los equipos que aspiran a avanzar necesitan resolver partidos cerrados. En Córdoba hubo polémica y dramatismo; en Mendoza, resistencia y eficacia. En ambos casos, festejo visitante y señales claras de que el margen de error empieza a reducirse.