Torneo Apertura

Entre la polémica y el sufrimiento: triunfos claves para Instituto y el "Lobo"

La sexta fecha del Torneo Apertura 2026 dejó dos victorias ajustadas y determinantes: Instituto de Córdoba se impuso 2-1 ante Atlético Tucumán con un gol en tiempo cumplido y un penal discutido, mientras que Gimnasia y Esgrima La Plata venció 1-0 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza apoyado en la figura de su arquero Nelson Insfrán.