Liga Profesional

Defensa y Justicia y Belgrano empataron por el Torneo Apertura

Con los goles de Lucas Zelarayán para la visita y Aaron Molinas de penal para el local, el Halcón le arruinó la tarde del Pirata, quien había sido superior durante gran parte del encuentro y tenía el triunfo prácticamente asegurado hasta la última acción.