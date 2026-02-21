Clima caliente en la Bombonera

Boca no levanta: empató con Racing y suma tres fechas sin ganar

Boca Juniors empató 0 a 0 con Racing Club en La Bombonera por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 y acumuló su tercer partido consecutivo sin victorias. El equipo de Claudio Úbeda dejó una imagen deslucida y se fue reprobado por su público.