Boca no levanta: empató con Racing y suma tres fechas sin ganar
Boca Juniors empató 0 a 0 con Racing Club en La Bombonera por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 y acumuló su tercer partido consecutivo sin victorias. El equipo de Claudio Úbeda dejó una imagen deslucida y se fue reprobado por su público.
El Xeneize igualó ante el elenco de Avellaneda en una nueva jornada del Apertura.
En un encuentro de escaso vuelo futbolístico, Boca no logró quebrar el cero ante Racing y volvió a exhibir dificultades para generar situaciones claras. El resultado profundiza una racha negativa que ya incluye empates frente a Vélez, Platense y ahora la “Academia”.
Con la igualdad, el “Xeneize” quedó quinto en la Zona A con ocho puntos, mientras que Racing se ubica séptimo en el Grupo B con siete unidades.
La impaciencia de los hinchas se hizo sentir al cierre del partido, reflejando el malestar por el rendimiento colectivo y la falta de contundencia ofensiva.
Racing generó las situaciones más claras
El desarrollo fue parejo, pero las ocasiones de mayor peligro correspondieron a la visita. A los 22 minutos del primer tiempo, Matko Miljevic probó con un remate bajo desde media distancia que se desvió y salió junto al poste izquierdo de Agustín Marchesin.
Minutos después, un pase filtrado del propio Miljevic encontró a Tomás Conechny, quien asistió a Adrián “Maravilla” Martínez; el delantero definió de volea desde el área chica, pero el balón se fue por encima del travesaño.
En el complemento, la acción más nítida llegó a los 32 minutos: tras un centro de Adrián Fernández desde la derecha, Santiago Solari remató dentro del área y la pelota pasó muy cerca del ángulo izquierdo del arquero local.
Sobre el final, nuevamente Fernández exigió a Marchesin con un disparo alto que el guardameta desvió con esfuerzo.
Boca, entre la voluntad y la falta de profundidad
El conjunto de Claudio Úbeda mostró intensidad en algunos pasajes, pero careció de claridad en los últimos metros. Su oportunidad más concreta en la primera etapa fue a los 32 minutos, cuando un centro de Lautaro Blanco fue bajado por Miguel Merentiel para Ayrton Costa, aunque Santiago Sosa logró despejar casi sobre la línea.
Ya en el segundo tiempo, un centro al primer palo encontró a Tomás Belmonte, cuyo remate fue bloqueado por un defensor visitante.
La falta de precisión en la definición y la escasa generación de juego asociado volvieron a ser déficits estructurales para un equipo que necesita recuperar confianza y resultados.
Lo que viene
En la próxima fecha, Boca visitará a Lanús, en un encuentro que fue postergado para el miércoles 4 de marzo a las 21:00 debido a la participación del “Granate” en la Recopa Sudamericana.
Por su parte, el equipo dirigido por Gustavo Costas será local ante Independiente Rivadavia el jueves 26 de febrero a las 17:15.
Boca, mientras tanto, deberá encontrar respuestas futbolísticas urgentes si pretende sostenerse en la pelea del Apertura. El margen de error comienza a achicarse y la paciencia del público, también.