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Copetti apareció justo a tiempo para darle a Central el triunfo que necesitaba en la Copa Libertadores

Sin Di María, que se quedó en Rosario por molestias físicas, el conjunto rosarino dominó a Libertad en Paraguay a lo largo de todo el encuentro, pero le costó traducirlo en el marcador. Cuando el partido terminaba en un incómodo empate, el delantero que ingresó en el segundo tiempo le puso justicia a la noche en Asunción