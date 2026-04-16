Rosario Central había hecho todo para ganarle a Libertad en Paraguay, menos el gol. Presionó, dominó, empujó y sometió a su rival durante casi todo el encuentro, pero no aparecía ese remate, ese cabezazo o esa definición debajo del arco para ponerle justicia a una noche que venía esquiva.
Copetti apareció justo a tiempo para darle a Central el triunfo que necesitaba en la Copa Libertadores
Sin Di María, que se quedó en Rosario por molestias físicas, el conjunto rosarino dominó a Libertad en Paraguay a lo largo de todo el encuentro, pero le costó traducirlo en el marcador. Cuando el partido terminaba en un incómodo empate, el delantero que ingresó en el segundo tiempo le puso justicia a la noche en Asunción
Y cuando el partido se moría en un incómodo empate en el estadio “La Huerta” de Asunción, la salvación “canalla” llegó desde el banco de suplentes. Lo que no habían podido concretar Campaz, Veliz, Giménez y el resto de los futbolistas de ataque, lo hizo Enzo Copetti, con un disparo cruzado cerca del final del pleito.
Fue delirio de los más de 3 mil hinchas “auriazules” que viajaron a Paraguay y tranquilidad para el técnico Jorge Almirón, que con el triunfo ahora ve cómo su equipo se acomoda en la tabla del Grupo H de la Copa Libertadores.
Central encaró este segundo partido de su grupo con la expectativa de conseguir los tres puntos, luego del empate inicial de local ante Independiente del Valle de Ecuador.
Esa igualdad en el “Gigante” modificó un poco la estrategia del técnico Almirón, que se vio ante la necesidad de salir a rescatar puntos de visitante para no quedar complicado rumbo a la clasificación a octavos de final de la competencia continental.
La previa del partido fue complicada para Central, ya que antes del viaje del plantel se confirmó que Ángel Di María, la gran estrella que tiene esta edición 2026 de la Libertadores, no viajaría por molestias físicas que le impidieron estar a disposición para este encuentro.
“Fideo” se quedó en Rosario, haciendo la rehabilitación para ponerse a tono lo más rápido posible, aunque no se comunicó oficialmente la magnitud de su lesión.
Triunfo ajustado
Almirón confió en Julián Fernández para ocupar el indisimulable espacio que dejaba vacío Di María y propuso desde el arranque del partido un juego agresivo y asfixiante, para sorprender a Libertad, que no está atravesando por un buen momento en el fútbol paraguayo.
Y realmente lo logró, a tal punto que el arco defendido por Ángel González estuvo varias veces a punto de caer en ese primer tiempo, pero entre la ineficacia de los atacantes de Central y los revolcones del arquero local, la primera etapa terminó en cero.
El segundo tiempo continuó con Central en posición dominante, pero sin la intensidad arrolladora del período inicial. Y Libertad, de a poco, fue tomando coraje para visitar el área “canalla”.
El arquero Jeremías Ledesma tuvo más trabajo y el equipo de Almirón debió ajustar marcas para no quedarse con las manos vacías, que hubiese sido muy preocupante para el futuro inmediato del plantel.
Cuando el empate empezaba a aparecer como la opción más concreta en la noche húmeda y cálida de Asunción, el delantero Enzo Copetti, que había ingresado un rato antes, trazó una diagonal perfecta, aprovechó un pase filtrado y profundo y definió con un disparo cruzado, idéntico al que ensayó tres días antes en cancha de Huracán.
Todo Central se abrazó en un festejo alocado, de cara a los miles de hinchas que acompañaron al equipo. El conjunto rosarino cerró la persiana y aseguró un triunfo tan necesario como aliviador, después del debut con sabor a poco en la Copa y de la derrota en el torneo frente al “Globo”.
Apuesta
“El dominio fue total. La pelota no quería entrar, pero hay que seguir insistiendo. Ya van a entrar”, reflexionó el técnico Jorge Almirón luego de la victoria. “Tuvimos momentos de algún bache, pero la victoria sirve para hacernos fuertes de la cabeza. Lo importante es que el equipo mantuvo el cero otra vez en un partido de Copa, que son todas finales”, agregó.
Acerca de la ausencia de Di María, el entrenador comentó: “Es nuestro líder, el jugador diferente que tiene el equipo. Hoy no pudo estar, pero el equipo respondió y eso es bueno también para él. Con él hay magia y se contagia con la gente. Es un momento para que el fútbol argentino lo disfrute”.
Con esta victoria de visitante, Central llega a los cuatro puntos en el Grupo H de la Libertadores, compartiendo el primer lugar con Independiente del Valle -los ecuatorianos tienen mejor diferencia de gol-, que venció de local a Universidad Central de Venezuela por 3 a 1.
Ahora Central debe prepararse para recibir a Sarmiento de Junín, el próximo domingo a las 20.30, con la necesidad de ganar para acercarse a la clasificación a los play off en el Torneo Apertura. Por la Copa, tendrá una semana de descanso y recién volverá a jugar el martes 28 de abril, en Caracas ante Universidad Central.