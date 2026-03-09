Tenis

Cerúndolo cayó ante Draper y se despidió de Indian Wells: el británico va contra Djokovic

El argentino perdió 6-1 y 7-5 ante Jack Draper y quedó eliminado del Masters 1000 de Indian Wells. El británico, campeón defensor, avanzó y se medirá con Novak Djokovic en la próxima ronda