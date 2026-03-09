Cerúndolo cayó ante Draper y se despidió de Indian Wells: el británico va contra Djokovic

Francisco Cerúndolo se quedó sin margen en Indian Wells. El argentino, 20° del ranking, cayó en dos sets ante Jack Draper y quedó eliminado del primer Masters 1000 fuerte del calendario.
El argentino perdió 6-1 y 7-5 ante Jack Draper y quedó eliminado del Masters 1000 de Indian Wells. El británico, campeón defensor, avanzó y se medirá con Novak Djokovic en la próxima ronda
El resultado fue 6-1 y 7-5 para el británico, en un partido que mostró dos caras: un primer set de dominio total de Draper y un segundo parcial que Cerúndolo llegó a emparejar, pero no pudo cerrar.
El primer set se inclinó rápido. Draper impuso su ritmo, lastimó desde la devolución y obligó a Cerúndolo a jugar incómodo, sin poder afirmarse con la derecha ni sostener intercambios largos.
En ese parcial, el argentino quedó atrapado entre errores y urgencias. El 6-1 reflejó la diferencia del arranque, con un rival que jugó como campeón defensor y no regaló metros en la cancha 2.
En el segundo set, la historia cambió. Cerúndolo ajustó la distancia, sumó primeros saques y se animó a tomar la iniciativa. El partido entró en zona de paridad y el marcador llegó a 5-5.
Ahí apareció el golpe de experiencia del británico: sostuvo su servicio y, en el juego siguiente, encontró el quiebre justo para cerrar 7-5, sin necesidad de un tercer set.
Con el triunfo, Draper avanzó y se ganó un cruce con peso pesado: Novak Djokovic. El serbio también necesitó tres sets para meterse en la siguiente instancia y armó un duelo que, por ranking e historia, se roba la atención del cuadro.
Draper llega con la chapa de campeón defensor en Indian Wells y con un partido que, más allá del 6-1 inicial, lo obligó a sostener la presión cuando Cerúndolo se le vino encima. Ese tipo de cierre suele definir semanas.
Para Cerúndolo, la eliminación deja una señal incómoda: la dificultad para pasar esta barrera en el desierto californiano. En otras ediciones, el argentino ya había quedado cerca, pero sin poder transformar la racha en una escalera más firme.
También se corta un mano a mano favorable. Cerúndolo había ganado los cruces anteriores con Draper, pero esta vez la balanza se inclinó del lado británico en una tarde de impacto inmediato.
Con Cerúndolo afuera, el foco argentino en Indian Wells se corre hacia Sebastián Báez, que sigue en carrera y tiene un duelo exigente por delante ante Daniil Medvedev.
El cruce está programado para las próximas horas, con el desafío de medirse ante un rival de experiencia en Masters 1000 y con un estilo que suele castigar cuando el partido se rompe en ritmo.
En el desierto, Indian Wells siempre pide adaptación: cancha, aire, bote y paciencia. Cerúndolo lo intentó tarde, cuando el partido ya estaba cuesta arriba, y Draper aprovechó cada ventana que se abrió.
El argentino se despide con una lección clara: en estos niveles, regalar un set es correr con lastre. Y el margen, casi siempre, se paga en el cierre.