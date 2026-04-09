Francisco Cerúndolo no pudo sostener su arranque en Montecarlo y quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000. El argentino cayó ante Tomás Machac por 7-6 (2) y 6-2 en un partido que se extendió por una hora y 49 minutos y que tuvo un desarrollo cambiante, sobre todo en el primer set.
Masters 1000: Cerúndolo se despidió rápido de Montecarlo tras caer ante Machac
El argentino perdió en sets corridos frente al checo Tomás Machac y quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000. El vencedor jugará ahora contra Jannik Sinner.
El comienzo fue parejo y con momentos de buen nivel de los dos lados. Cerúndolo logró estirar la definición del primer parcial hasta el tie break, pero ahí el checo fue mucho más preciso, administró mejor los puntos decisivos y tomó una ventaja que terminó siendo determinante para el resto del encuentro.
Un primer set que se escapó en el tie break
El argentino tuvo pasajes competitivos en la manga inicial y llegó a mantenerse cerca en el marcador, incluso después de algunos vaivenes con su servicio. Sin embargo, Machac respondió mejor en los intercambios largos y en la definición del desempate se mostró más firme para cerrar el 7-6 con autoridad.
Ese golpe afectó a Cerúndolo en el arranque del segundo set. Aunque intentó sostenerse en partido, el checo encontró mayor continuidad, manejó mejor los tiempos y empezó a inclinar la balanza con un tenis más limpio y agresivo desde el fondo de la cancha.
Machac lo resolvió con solidez
En el segundo parcial, Machac terminó imponiendo condiciones y cerró el partido por 6-2. Cerúndolo ya no tuvo la misma respuesta del inicio y se fue quedando sin margen ante un rival que aprovechó el envión anímico del primer set y no aflojó en el cierre.
Con esta derrota, el argentino se despidió temprano de la gira en Montecarlo, mientras que Machac avanzó a los octavos de final. Allí se enfrentará con Jannik Sinner, que venía de superar con claridad al francés Ugo Humbert en su presentación en el torneo.