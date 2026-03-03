Challenger 50 de Al Fujairah: unos tenistas tuvieron que salir corriendo tras escuchar explosiones

El Challenger 50 de Al Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, vivió una escena que excede al deporte: en plena transmisión oficial, se escucharon explosiones cerca del estadio y el partido se cortó de inmediato, con corridas de jugadores y árbitros.
El Challenger 50 de Al Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, vivió una escena que excede al deporte: en plena transmisión oficial, se escucharon explosiones cerca del estadio y el partido se cortó de inmediato, con corridas de jugadores y árbitros.
El episodio ocurrió durante un encuentro de la qualy entre el japonés Hayato Matsuoka y el bielorruso Daniil Ostapenkov. La señal captó el desconcierto: los jueces de línea, el umpire y los tenistas abandonaron la cancha sin dudar.
El video se replicó en redes con un dato que lo volvió aún más impactante: no se trató de una interrupción por lluvia o por fallas técnicas, sino por un episodio de seguridad en el exterior, audible desde el complejo del torneo.
En la transmisión se perciben los estruendos y, enseguida, la decisión de cortar el punto y salir. No hubo margen para explicaciones extensas: primero, refugio; después, comunicación interna y evaluación del riesgo.
El hecho se dio en un contexto regional de máxima tensión. En Fujairah se reportó un ataque con drones en el área del puerto, con un incendio en una terminal vinculada a combustibles a varios kilómetros del sitio de juego.
La cercanía del evento, sumada a las detonaciones escuchadas desde el estadio, activó protocolos preventivos. El torneo ya se disputaba con fuertes medidas de seguridad y restricciones, y el episodio terminó de inclinar la balanza.
Luego del incidente, la organización detuvo los partidos y la actividad del día quedó suspendida. La ATP remarcó que la seguridad de jugadores y personal es prioridad y que se sigue de cerca la evolución del escenario.