La UEFA Champions League continúa este miércoles con una nueva jornada de su fase regular, luego de un martes cargado de emociones. La programación ofrecerá nueve encuentros, con varios equipos de primer nivel europeo que buscarán sumar puntos importantes en la lucha por avanzar a la siguiente instancia.
Bayern-Arsenal y Real Madrid-Leipzig, los platos fuertes de la Champions League
La máxima competencia europea continúa con una nueva fecha de su fase regular. Bayern Múnich-Arsenal y Real Madrid-RB Leipzig aparecen entre los encuentros más atractivos de la jornada, que contará con nueve partidos y comenzará a las 13.45, hora argentina.
Entre los partidos más destacados aparecen el enfrentamiento entre Bayern Múnich y Arsenal, en Alemania, y el cruce entre Real Madrid y RB Leipzig, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu.
La actividad comenzará a las 13.45, hora de Argentina, con dos encuentros, mientras que los siete partidos restantes se jugarán desde las 16.
Champions League: todos los partidos y horarios de este miércoles
13.45: Como vs. Manchester United.
13.45: Lille vs. Galatasaray.
16.00: Brujas vs. Lens.
16.00: Bayern Múnich vs. Arsenal.
16.00: Real Madrid vs. RB Leipzig.
16.00: Real Betis vs. Feyenoord.
16.00: Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk.
16.00: Aston Villa vs. Viking.
16.00: Sporting de Lisboa vs. LASK Linz.
Bayern Múnich-Arsenal, uno de los grandes atractivos
El duelo entre Bayern Múnich y Arsenal se perfila como uno de los encuentros más interesantes de la jornada. Ambos equipos buscarán imponer su juego en un enfrentamiento entre dos clubes con aspiraciones de protagonismo en el torneo continental.
Otro de los focos estará puesto en el Real Madrid, que recibirá al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu. El conjunto español intentará aprovechar la localía para sumar puntos en una fase en la que cada resultado puede resultar determinante para sus objetivos.
La programación también incluirá la presentación del Inter de Milán frente al Shakhtar Donetsk y el encuentro entre Aston Villa y Viking, en una jornada que completará la actividad semanal de la máxima competición europea de clubes.