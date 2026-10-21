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Jornada de miércoles

Bayern-Arsenal y Real Madrid-Leipzig, los platos fuertes de la Champions League

La máxima competencia europea continúa con una nueva fecha de su fase regular. Bayern Múnich-Arsenal y Real Madrid-RB Leipzig aparecen entre los encuentros más atractivos de la jornada, que contará con nueve partidos y comenzará a las 13.45, hora argentina.

El duelo entre Bayern Múnich y Arsenal se perfila como uno de los encuentros más interesantes de la jornadaEl duelo entre Bayern Múnich y Arsenal se perfila como uno de los encuentros más interesantes de la jornada
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La UEFA Champions League continúa este miércoles con una nueva jornada de su fase regular, luego de un martes cargado de emociones. La programación ofrecerá nueve encuentros, con varios equipos de primer nivel europeo que buscarán sumar puntos importantes en la lucha por avanzar a la siguiente instancia.

Entre los partidos más destacados aparecen el enfrentamiento entre Bayern Múnich y Arsenal, en Alemania, y el cruce entre Real Madrid y RB Leipzig, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu.

Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Arsenal - Villa Park, Birmingham, Britain - August 31, 2026 Arsenal's Bukayo Saka celebrates scoring their first goal with Ben White and Kai Havertz REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..El duelo entre Bayern Múnich y Arsenal se perfila como uno de los encuentros más interesantes de la jornada

La actividad comenzará a las 13.45, hora de Argentina, con dos encuentros, mientras que los siete partidos restantes se jugarán desde las 16.

Champions League: todos los partidos y horarios de este miércoles

13.45: Como vs. Manchester United.

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13.45: Lille vs. Galatasaray.

16.00: Brujas vs. Lens.

16.00: Bayern Múnich vs. Arsenal.

16.00: Real Madrid vs. RB Leipzig.

16.00: Real Betis vs. Feyenoord.

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16.00: Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk.

16.00: Aston Villa vs. Viking.

16.00: Sporting de Lisboa vs. LASK Linz.

Bayern Múnich-Arsenal, uno de los grandes atractivos

El duelo entre Bayern Múnich y Arsenal se perfila como uno de los encuentros más interesantes de la jornada. Ambos equipos buscarán imponer su juego en un enfrentamiento entre dos clubes con aspiraciones de protagonismo en el torneo continental.

Otro de los focos estará puesto en el Real Madrid, que recibirá al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu. El conjunto español intentará aprovechar la localía para sumar puntos en una fase en la que cada resultado puede resultar determinante para sus objetivos.

Soccer Football - UEFA Champions League - Viking v Bayern Munich - Lyse Arena, Stavanger, Norway - October 13, 2026 Bayern Munich's Harry Kane celebrates scoring thier second goal Carina Johansen/NTB via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY. TPX IMAGES OF THE DAYEl duelo entre Bayern Múnich y Arsenal se perfila como uno de los encuentros más interesantes de la jornada

La programación también incluirá la presentación del Inter de Milán frente al Shakhtar Donetsk y el encuentro entre Aston Villa y Viking, en una jornada que completará la actividad semanal de la máxima competición europea de clubes.

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