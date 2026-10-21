Jornada de miércoles

Bayern-Arsenal y Real Madrid-Leipzig, los platos fuertes de la Champions League

La máxima competencia europea continúa con una nueva fecha de su fase regular. Bayern Múnich-Arsenal y Real Madrid-RB Leipzig aparecen entre los encuentros más atractivos de la jornada, que contará con nueve partidos y comenzará a las 13.45, hora argentina.