El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, expresó su satisfacción por el cierre de año de la Selección argentina, luego de la goleada frente a Costa Rica, y compartió un mensaje de agradecimiento a través de sus redes sociales.
El mensaje de Chiqui Tapia tras la goleada de Argentina: qué dijo sobre Scaloni
El presidente de la AFA compartió un balance de la temporada en redes sociales, agradeció al plantel y a los hinchas, y se refirió al futuro del seleccionado de cara al próximo Mundial.
“Se termina el año de la mejor manera, con una goleada ante el apoyo de nuestra gente”, escribió el dirigente, en referencia al último compromiso del combinado nacional en 2026.
Tapia también destacó el desempeño del equipo durante la temporada, en la que Argentina alcanzó el subcampeonato del mundo tras perder la final frente a España.
El mensaje tras la victoria
En su publicación, el titular de la AFA agradeció a quienes formaron parte del proceso de la Selección y acompañaron al equipo a lo largo del año.
“Gracias al plantel, al cuerpo técnico, a los colaboradores, a cada dirigente que acompaña”, manifestó.
Además, dedicó unas palabras a los hinchas argentinos que siguen al equipo dentro y fuera del país: “A todos los argentinos y argentinas que alientan desde cada rincón del mundo, siempre tirando para el mismo lado”.
Finalmente, resumió su balance de la temporada con una frase: “Fue un 2026 maravilloso. Todos juntos”.
El balance del 2026
El conjunto nacional cerró el año con 17 partidos disputados, 14 victorias, un empate y dos derrotas. Los resultados adversos correspondieron a la final del Mundial frente a España y al amistoso ante Uruguay.
De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni terminó la temporada con un balance mayoritariamente positivo, más allá de no haber podido quedarse con el título mundial.
La continuidad de Scaloni
Otro de los puntos importantes para la conducción de Tapia fue conseguir la continuidad de Lionel Scaloni al frente del seleccionado nacional, luego de que el entrenador manifestara sus dudas sobre seguir en el cargo de cara al próximo ciclo mundialista.
Originalmente, el vínculo del técnico vencía a fin de año y, después del Mundial, había expresado que se encontraba “sin fuerzas” para continuar.
Sin embargo, durante la penúltima ventana FIFA, Scaloni y Tapia mantuvieron una reunión para conversar sobre el futuro del seleccionado y la posibilidad de alcanzar un acuerdo para extender su ciclo.
Tras aquel encuentro, la AFA compartió una fotografía que anticipaba el entendimiento entre ambos. La continuidad del entrenador terminaría de concretarse hace pocos días, una noticia importante para el proyecto deportivo de la Selección de cara a 2030.