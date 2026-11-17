El contraste es abrupto, pero lleno de simbolismo. El pasado 6 de octubre, más de 85.000 personas colmaron el Monumental en el amistoso ante Benín para despedir al capitán tras su anuncio de retiro en agosto. No fue por el hecho de despedir al ídolo supremo, porque cada vez (en estos últimos 20 años) que la selección jugó con Messi, la escena se repitió: entradas agotadas en pocos minutos.
El Kempes con una escenografía parecida a la del viernes en la Boca
Se dice que hubo una venta de 20.000 tickets para un estadio con capacidad para 60.000. La popular costaba 80.000 pesos. Evidentemente, más allá de la ausencia de Messi, hay razones que se tendrán que atender.
Poco más de un mes después, el viernes 13 de noviembre, el primer encuentro sin el astro rosarino en suelo argentino —la derrota 2-1 ante Uruguay en La Bombonera— expuso una realidad cruda. Apenas cerca de 20.000 personas ocuparon menos de la mitad del estadio de Boca Juniors, en una noche donde incluso se reportó que la venta previa rondó apenas los 10.000 tickets.
El panorama en esta Córdoba caliente por el clima pero no por el interés por ver a la selección, repitió la escena del viernes pasado. El Kempes queda enorme, con sus 60.000 lugares, para albergar este post Messi que nos está costando muchísimo. Y no precisamente por lo que pueda estar pasando adentro de la cancha.
¿Qué explica este repentino enfriamiento? La respuesta no es única, sino una combinación de factores emocionales, deportivos y económicos que quedaron al desnudo tras la partida del número 10:
• El "efecto Messi": al público le costará mucho volver a encariñarse. Y también es cierto que, por lo menos, la mitad de la gente que iba a la cancha a ver a la selección, lo hacía para ver a Messi.
• El bolsillo del hincha y la logística: más allá del golpe anímico que dejó el retiro de Messi tras el subcampeonato en el Mundial 2026, el factor económico pesa. El alto costo de las entradas para un partido amistoso y las exigencias en el retiro físico de los boletos hicieron que muchos simpatizantes priorizaran sus finanzas. Incluso el propio Lionel Scaloni reconoció en conferencia de prensa antes del cruce con Costa Rica que la gente hoy "valora el gasto que tiene" ir a la cancha
• La relajación post-gloria: tras haber ganado todo en el ciclo anterior y haber disputado una exigente Copa del Mundo hace apenas unos meses, existe cierto relajamiento natural en el hincha frente a compromisos sin puntos oficiales en juego.
• ¿Qué hay que hacer? Ya lo expresó El Litoral. Bajar el precio de las entradas (para este partido, la popular costaba 80.000 pesos), sacar al equipo a jugar en el interior y en estadios más pequeños.
Alguna vez, la selección argentina campeona del mundo, en 1980, jugó un partido amistoso en el Kempes, antes de ir a jugar el Mundialito de Uruguay. Estaban los campeones del 78, sumando a Maradona. Al estadio asistieron apenas 15.000 personas. Había un motivo: eran las vísperas de un hecho histórico para esta ciudad, como fue aquella final que jugó Racing de Córdoba ante Rosario Central, en el Nacional de ese año. Pero la historia volvió a repetirse 46 años después. Y créame que, para quienes seguimos a la selección por todos lados y en todos los momentos, es triste ver a este equipo, a esta generación gloriosa de jugadores, presentarse en estadios que no se llenan.