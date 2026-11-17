La selección en un estadio a medio llenar

El Kempes con una escenografía parecida a la del viernes en la Boca

Se dice que hubo una venta de 20.000 tickets para un estadio con capacidad para 60.000. La popular costaba 80.000 pesos. Evidentemente, más allá de la ausencia de Messi, hay razones que se tendrán que atender.