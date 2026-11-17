La Selección Argentina de fútbol se enfrenta este martes por la noche ante su par de Costa Rica en el cierre de la primera fecha FIFA de amistosos luego del retiro de Lionel Andrés Messi de la albiceleste.
Argentina completa la primera fecha FIFA post Messi ante Costa Rica
El encuentro se disputa este martes desde las 20 horas en el estadio Mario Alberto Kempes.
El encuentro se disputa este martes desde las 20 horas en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.
La previa de Enrique Cruz
Cómo está el historial entre Argentina y Costa Rica
El enfrentamiento de este martes, que será en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, será el octavo entre ambas selecciones, donde la Argentina domina con cinco triunfos y dos empates.
El primer cruce se dio en los Juegos Panamericanos 1956 y terminó con un apretado triunfo 4-3 para la "Albiceleste". Cuatro años después, por la misma competición, Argentina y Costa Rica empataron sin goles.
A partir de allí, se disputaron tres partidos amistosos en 1960, 2010 y 2011. En el primero de ellos, la Selección argentina se impuso 2-0, mientras que en 2010 (con Diego Armando Maradona como director técnico) ganó con un apretado 3-2 y en 2011 empataron sin goles.
Unos meses después de aquel empate, durante la Copa América 2011, la Selección argentina consiguió golear 3-0 a Costa Rica en el cierre de la fase de grupos para conseguir la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que los entonces dirigidos por Sergio "Checho" Batista cayeron por penales contra Uruguay.
El último enfrentamiento entre Argentina y Costa Rica se dio en marzo del 2024, durante la previa de la Copa América de aquel año. Si bien los "Ticos" iniciaron en ventaja gracias al gol de Manfred Ugalde, la "Scaloneta" dio vuelta la historia a través de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.
Partido a partido
- Juegos Panamericanos 1956: Argentina 4-3 Costa Rica
- Juegos Panamericanos 1960: Argentina 0-0 Costa Rica
- Amistoso en 1960: Argentina 2-0 Costa Rica
- Amistoso en 2010: Argentina 3-2 Costa Rica
- Amistoso en 2011: Argentina 0-0 Costa Rica
- Copa América 2011: Argentina 3-0 Costa Rica
- Amistoso en 2024: Argentina 3-1 Costa Rica