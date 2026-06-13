Newell's Old Boys confirmó este sábado que el defensor paraguayo Saúl Salcedo sufrió una grave lesión como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido en Chaco, donde murió un docente de 51 años tras un choque frontal sobre la Ruta Nacional 11.
Confirmaron la grave lesión de Saúl Salcedo luego del choque fatal en la Ruta 11
Newell's informó que el defensor paraguayo sufrió una fractura compleja de tibia y peroné. Permanece internado en Resistencia tras el accidente en el que murió un docente chaqueño.
El futbolista permanece internado en el Hospital Julio Perrando de Resistencia luego de ser intervenido quirúrgicamente. Según informó el club rosarino, su estado general es estable.
El parte médico del jugador
De acuerdo con la información difundida por Newell's y replicada por medios rosarinos, Salcedo sufrió una "fractura compleja de tibia y peroné" a raíz del impacto.
El defensor paraguayo viajaba junto a su esposa y sus dos hijas rumbo a Asunción para finalizar los trámites de su incorporación a préstamo a Libertad de Paraguay.
Tras el siniestro, todos los ocupantes del vehículo fueron trasladados a centros asistenciales de la capital chaqueña.
El choque en la Ruta 11
El accidente ocurrió durante la mañana del viernes sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1034, en jurisdicción de Margarita Belén.
Según las primeras informaciones, los vehículos involucrados colisionaron de frente en medio de condiciones climáticas adversas, con lloviznas persistentes sobre la zona.
Las causas del siniestro continúan bajo investigación para determinar la mecánica del impacto y las circunstancias que derivaron en la tragedia.
La víctima fatal
Como consecuencia del choque murió Cristian Le Vraux, un reconocido docente chaqueño de 51 años que se desempeñó como supervisor técnico de escuelas estatales.
Personal policial y equipos de emergencia llegaron al lugar minutos después del impacto y constataron el fallecimiento de la víctima.
La noticia generó una fuerte conmoción en ámbitos educativos de la provincia, donde Le Vraux era ampliamente conocido por su trayectoria profesional.
El pase que quedó en pausa
Salcedo, de 28 años, se encontraba en viaje hacia Paraguay para concretar su incorporación a Libertad, uno de los clubes más importantes de ese país.
El marcador central inició su carrera profesional en Olimpia, luego pasó por Huracán y regresó posteriormente al fútbol paraguayo antes de desembarcar en Newell's en 2024.
La operación de préstamo quedó momentáneamente suspendida mientras el futbolista atraviesa el proceso de recuperación médica.