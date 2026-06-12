El defensor paraguayo de Newell’s, Saúl Salcedo, protagonizó un accidente de tránsito este viernes por la mañana sobre la Ruta Nacional 11, en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. El siniestro vial dejó como saldo una persona fallecida y al menos tres heridos, entre ellos el futbolista y otros ocupantes de los vehículos involucrados.
Saúl Salcedo protagonizó un choque frontal que terminó con un muerto
El defensor de Newell’s Old Boys se vio involucrado en un siniestro vial ocurrido en la Ruta Nacional 11, mientras viajaba rumbo a Paraguay para concretar su incorporación a préstamo a otro club.
Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió cerca de las 8.30 e involucró a dos autos que colisionaron de frente. Las causas del impacto aún son materia de investigación. En el momento del choque, se registraba llovizna sobre la calzada, lo que habría dificultado las condiciones de circulación.
El siniestro en la Ruta 11
De acuerdo con el reporte inicia, la violencia del impacto provocó importantes daños materiales en ambos vehículos y generó un amplio operativo de emergencia en la zona.
Personal policial y equipos de salud trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y ordenar el tránsito, que quedó parcialmente interrumpido durante varias horas.
El comunicado oficial de Newell’s
Desde Newell’s Old Boys informaron lo sucedido a través de un comunicado en el que detallaron el traslado del jugador hacia Paraguay.
“Durante este viernes por la mañana, Saúl Salcedo protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11 en la provincia de Chaco. El futbolista se dirigía por vía terrestre hacia Paraguay para concretar su incorporación a préstamo a otra institución. Salcedo viajaba junto a su familia en su vehículo particular”, señaló el club.
Además, agregaron: “El club se encuentra a disposición del jugador y familiares y continuará informando a través de sus canales oficiales cualquier novedad que surja al respecto”.
Estado de salud del jugador
El defensor paraguayo, que iba a sumarse a Libertad a préstamo, sufrió fracturas como consecuencia del impacto, aunque se encuentra fuera de peligro, según las primeras informaciones médicas.
Las autoridades continúan investigando las causas del choque frontal entre los dos vehículos, mientras se esperan peritajes para determinar la mecánica del siniestro y eventuales responsabilidades.