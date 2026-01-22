Los Pumas 7’s vuelven al ruedo: la lista para Singapur y Perth

Los Pumas 7’s ya tienen plantel confirmado para retomar su camino en el Circuito Mundial 2025/26. Santiago Gómez Cora oficializó la nómina de 14 jugadores que afrontará dos escalas exigentes del calendario: Singapur, el 31 de enero y 1° de febrero, y Perth, el 7 y 8 de febrero.
La confirmación llega después de una etapa de preparación intensa en Mar del Plata y Pinamar, que dejó sensaciones positivas dentro del grupo. Más allá del trabajo físico, el seleccionado buscó ritmo de juego y ensamblaje, con una idea clara: sostener la competitividad en un circuito que no da respiro y que, además, encuentra a Argentina atravesando un recambio más profundo de lo habitual.
En ese marco, el head coach fue directo al describir uno de los puntos a corregir. “Nos faltó rodaje en los jugadores nuevos, algo que nunca nos había ocurrido con tanta renovación”, explicó en la previa del viaje, en declaraciones recogidas por la Agencia Noticias Argentinas. La frase resume una realidad que el Seven conoce bien: el salto al máximo nivel se termina de dar en cancha, con partidos de verdad y presión real.
Renovación medida
La lista que viajará para esta doble etapa está integrada por Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.
El plantel mezcla experiencia y piernas frescas. Hay nombres que ya son parte de la identidad del equipo, y otros que empiezan a ocupar un rol más estable dentro de un calendario que obliga a tener profundidad. Para Gómez Cora, el equilibrio es clave: competir para ganar, sin frenar el crecimiento de los que vienen empujando desde atrás.
El paso por la Costa Atlántica también dejó una lectura emocional que el entrenador valoró especialmente. “Sumamos minutos como equipo, nos ensamblamos y nos llenamos de amor”, sintetizó, en una frase que suele aparecer cuando el seleccionado juega en casa y siente la cercanía del público. En un circuito tan itinerante, esos detalles pesan.
Doble desafío
Singapur será la primera escala y tendrá un grupo cargado. Los Pumas 7’s integrarán el Grupo B junto a Australia, Francia y Nueva Zelanda, una zona que obliga a entrar finos desde el arranque. El Grupo A, por su parte, estará compuesto por España, Fiji, Gran Bretaña y Sudáfrica, otro cuadro de alto voltaje.
Argentina debutará el sábado 31 de enero con triple jornada, en horarios de nuestro país: jugará ante Australia (1:10), luego frente a Nueva Zelanda (4:36) y cerrará ante Francia (8:02). Un formato que no permite distracciones: cada partido se juega con el desgaste acumulado y con la necesidad de administrar energías sin perder intensidad.
Después llegará Perth, donde el calendario vuelve a concentrarse en dos días y el equipo deberá sostener el ritmo sin margen para aflojar. En el Seven, la gira no solo se mide en resultados: se mide en consistencia, en capacidad de corregir sobre la marcha y en mantener la identidad aun con rotaciones.
En ese escenario, la lista confirmada por Gómez Cora no solo define quiénes viajan. Marca también el tono de lo que viene: un equipo que busca seguir siendo protagonista, pero que a la vez necesita que la renovación gane minutos, roce y confianza para que la estructura no dependa siempre de los mismos apellidos.
Singapur y Perth son dos escalones del calendario. Para Los Pumas 7’s, también son una prueba de madurez: competir en lo alto, mientras se construye lo que sigue.