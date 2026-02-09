Mayoraz, un club de barrio que ha desafiado al tiempo

Quienes nacimos y vivimos en esta ciudad, sabemos de la gran importancia de los clubes de barrio. Lamentablemente, el paso del tiempo, el cambio de costumbres en las distintas generaciones, las modificaciones en los estilos de vida y la falta de recursos económicos, hicieron que esos tan queridos clubes de barrio comiencen a tener dificultades para sostenerse. Y ni hablar de crecer.
Con mucho esfuerzo, el club Mayoraz fue sorteando dificultades y con el enorme cariño y esfuerzo que le pone José Chaparro, su actual presidente, ha llegado a cumplir los 73 años de vida con instalaciones que no solo se mantuvieron, desafiando el paso del tiempo, sino que se mejoraron y potenciaron a la institución.
Aquel 25 de enero de 1953 nacía el club Mayoraz, que inicialmente fue presidido por Teobaldo Schnieder, con una comisión integrada entre otros vecinos por Pedro Rivas, Humberto Demonte, Pedro Echagüe, Tomás Villa Pedro Pampiglíoni, Leandro Figueroa y Juan Lovino. Nació como una necesidad del barrio, tuvo otras sedes y por fin consiguió asentarse definitivamente en San Jerónimo al 6300.
Un inicio como club de bochas
Su inicio fue como club de bochas y muchos recuerdan con orgullo el «Bochín de Oro» obtenido en el torneo provincial en 1972 en el Club Unión, cuando era presidente Don Antonio Gioria, uno de los socios fundadores. El trío campeón estaba integrado por Cardozo, Verón y Andrada. A la tradicional práctica de bochas se le sumó una escuela de patín y también una intensa actividad social reflejada en los populares bailes de los días viernes por la noche.
Este último sábado, Mayoraz festejó un nuevo aniversario con una cálida cena en su hermoso patio, que contó con la participación de muchos socios, familiares, periodistas y también distintos sectores políticos, como por ejemplo la concejala Violeta Quiroz, que propuso la declaración de interés del municipio por estos 73 años de un club muy querido por la barriada, o el diputado Oscar “Cachi” Martínez, que compartieron un largo rato con los presentes, acudiendo a la invitación formulada por el querido José Chaparro, el presidente de la institución.
Dirigentes, socios y allegados en una noche inolvidable para la entidad barrial santafesina
Chaparro agradeció a los presentes y dijo que “me queda un año de mandato, que quizás sea el último”, aunque interiormente, todos saben que el club es gran parte de su vida, lo comparte con su familia y seguramente continuará ligado a la institución.