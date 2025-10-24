GP de México: Franco Colapinto terminó 9º en la primera Práctica Libre
El piloto argentino completó una sólida tarea en la FP1 del Gran Premio de Ciudad de México. A bordo del Alpine, superó por medio segundo a Paul Aron, que reemplazó a Gasly. La sesión tuvo gran presencia de debutantes.
Colapinto fue el más veloz de los Alpine en el primer ensayo en México. Foto: Reuters
Franco Colapinto volvió a girar en un fin de semana oficial de Fórmula 1. El joven de Pilar se subió al Alpine en el autódromo Hermanos Rodríguez y completó la primera práctica libre del Gran Premio de Ciudad de México con un auspicioso noveno puesto. Su desempeño, sin sobresaltos, fue notable en una tanda cargada de debutantes.
Colapinto superó a su compañero eventual
El argentino dejó una imagen sólida en pista. Quedó a 951 milésimas del líder de la sesión, el monegasco Charles Leclerc con Ferrari, y se mostró siempre por encima de su compañero circunstancial en Alpine, el estonio Paul Aron, que giró en lugar de Pierre Gasly y finalizó 15º. Entre ambos hubo medio segundo de diferencia.
El argentino giró con neumáticos blandos y apenas una salida de pista. Foto: Reuters
Una leve salida de pista fue la única incidencia para Colapinto, que tuvo buen ritmo con los neumáticos blandos, incluso tras un ajuste en el alerón delantero en los boxes del equipo francés. Más tarde, a las 19 hora argentina, volverá a girar en la segunda tanda, esta vez con Gasly ya reincorporado.
Leclerc, Antonelli y Hülkenberg lideraron la sesión
La primera práctica libre del GP mexicano fue particular por la presencia de nueve novatos entre los veinte pilotos en pista. Entre ellos, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el sueco Arvin Lindblad (Red Bull) sorprendieron con tiempos competitivos. Leclerc fue el más rápido, seguido por Antonelli y Nico Hülkenberg (Sauber).
Leclerc marcó el mejor tiempo de la tanda con su Ferrari. Foto: Reuters
De los tres principales candidatos al título, sólo Oscar Piastri (McLaren) salió a pista y quedó cuarto. Lando Norris le cedió su auto al mexicano Pato O’Ward, que terminó 13º, y Max Verstappen fue reemplazado por Lindblad, que finalizó sexto.
Lo que sigue en el fin de semana mexicano
El sábado, Colapinto volverá a salir en el tercer entrenamiento (14.30 hora argentina), aunque ya no como piloto activo. Luego será el turno de la clasificación, desde las 18. La carrera del Gran Premio de México está prevista para el domingo a las 17, en una cita que podría ser clave en la definición del campeonato.
