Franco Colapinto inicia su actividad en el Gran Premio de México: dónde y cómo seguir al argentino

Franco Colapinto iniciará su actividad en el Gran Premio de Méxicode laF1 este viernes con la primera práctica prevista para las 15:30, hora de Argentina. La sesión presenta cambios en el horario y una particularidad: nueve pilotos “rookie” ocuparán las plazas de titulares en ese ensayo. La decisión modificó la rutina de los equipos y anticipa una jornada distinta en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
El cronograma completo de la competencia señala que la segunda práctica será a las 19:00 (hora Argentina), la Práctica Libre 3 se realizará el sábado a las 14:30 y la clasificación el sábado a las 18:00. La carrera principal, a 71 vueltas, está programada para el domingo a las 17:00, hora de Argentina. Esas pautas marcarán la presencia de Colapinto y de sus rivales en un fin de semana con atención mediática y operativa.
El cambio de horario en la primera práctica y la inclusión de pilotos novatos en las sesiones iniciales generaron interés en equipos, prensa y público. La jornada también incorporará ensayos de distintos reglajes y estrategias antes de la clasificación. En ese marco, Colapinto buscará maximizar cada minuto en pista para afinar su puesta a punto frente a una parrilla competitiva.
Horarios, transmisión y agenda del fin de semana
Los horarios para seguir a Colapinto desde Argentina y México son claros: Práctica Libre 1 a las 15:30 / 12:30, Práctica Libre 2 a las 19:00 / 16:00, Práctica Libre 3 el sábado a las 14:30 / 11:30, Clasificación el sábado a las 18:00 / 15:00 y la carrera el domingo a las 17:00 / 14:00.
La transmisión para Latinoamérica estará a cargo de Disney+ y Fox Sports. Además, la cobertura incluirá F1TV como plataforma oficial, BandSports en Brasil, DAZN en España, ESPN Deportes en Estados Unidos, Sky Italia y Sky Sports en Reino Unido.
Los horarios y las señales permitirán seguir la actividad completa de Colapinto desde los ensayos hasta la carrera. Esa programación será clave para los hinchas argentinos que se acercaron a Ciudad de México y para quienes seguirán la competencia desde la región y el extranjero.
Polémica en Austin, recepción en México y la situación de Doohan
Colapinto llegó al circuito mexicano tras un episodio en Austin en el que desoyó una instrucción del equipo y adelantó a Pierre Gasly en la parte final del Gran Premio de Estados Unidos. La maniobra generó debate y comparaciones con una jugada histórica de Carlos Alberto Reutemann en 1981, una referencia que algunos periodistas y aficionados plantearon en la previa.
Pierre Gasly, consultado sobre el incidente en Austin, calificó el adelantamiento como no correcto pero intentó cerrar la polémica con esa declaración. El intercambio público entre ambos pilotos suavizó, por ahora, la tensión mediática en torno a la maniobra.
En mayo de 2025 Alpine apartó a Jack Doohan como titular y cedió la butaca a Franco Colapinto a partir de Emilia-Romaña. Esa decisión complicó por el momento el regreso inmediato de Doohan al equipo y se presentó como un punto de inflexión en la estructura de pilotos de Alpine.
La llegada de Colapinto a Ciudad de México despertó gran entusiasmo entre los aficionados. Participó en actos promocionales, se mostró cercano con el público y se registraron fotos y videos con hinchas, incluidos niños con camisetas de Boca Juniors. Fuera de la pista, Colapinto combinó descanso y actividades informales, con momentos en la pileta y comidas típicas como tacos.
La temporada de Colapinto comenzó en la séptima fecha y sus resultados incluyen posiciones entre el puesto 12 y el 19 en distintas carreras, con Zandvoort como su mejor resultado hasta ahora. El desarrollo de este Gran Premio y la repercusión en México mantendrán la atención sobre su rendimiento y su relación con el equipo.
