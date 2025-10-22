Franco Colapinto anticipó cómo es una vuelta en el GP de México

Franco Colapinto volvió a generar expectativa entre los fanáticos del automovilismo argentino. En la previa del Gran Premio de México, el joven piloto compartió un video a bordo en el que recorre el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez, escenario de la antepenúltima fecha del calendario 2025 de la Fórmula 1.
El 43 de Alpine se prepara para otro fin de semana de F1. Foto: Reuters
“Una atmósfera increíble”
Colapinto, de 22 años, remarcó que el circuito mexicano es uno de sus preferidos. “Especialmente por la atmósfera con todos los mexicanos y los sudamericanos. El año pasado fue una de mis carreras favoritas”, explicó en referencia a su participación en 2024, cuando finalizó 12° con la escudería Williams.
Ahora con Alpine, el argentino buscará mejorar lo hecho en el último GP de Estados Unidos, donde culminó 17° tras una clasificación complicada. El equipo francés apuesta a una estrategia distinta en México para acercarse a la zona de puntos.
Una vuelta al trazado
Durante el video compartido en redes sociales, Colapinto explica los secretos de una vuelta al circuito. Habla de los puntos de frenada, la tracción en las curvas lentas y la importancia de la recta principal. “Siempre es especial correr en altitud, y eso cambia mucho cómo se comporta el auto”, agregó.
Al finalizar la vuelta, expresó: “Ojalá podamos tener un buen fin de semana aquí y sumar algunos puntos. Sería muy importante para el equipo y también para mí en esta etapa de aprendizaje”.
El año pasado terminó 12º
Lo que viene para Franco
Después del GP de México, quedarán dos competencias en el calendario: Brasil y Abu Dhabi. Aunque Colapinto no logró sumar en sus últimas presentaciones, tanto Alpine como la afición argentina siguen respaldando su progreso en la máxima categoría.
De cara a 2026, aún no está confirmada su continuidad en la F1, pero estas últimas fechas serán clave para su evaluación dentro del equipo.
