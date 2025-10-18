Colapinto finalizó 14º en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto finalizó 14º en la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1.
El argentino de Alpine quedó atrás de su compañero Gasly. El ganador fue Verstappen de Red Bull.
El argentino de Alpine se ubicó por detrás su compañero de equipo el francés Pierre Gasly, quien finalizó 10º en el Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin, Texas.
El ganador de la prueba fue el neerlandés Max Verstappen de Red Bull. El podio lo completaron el británico George Russell de Mercedes y el español Carlos Sainz Jr. de Ferrari.
La carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos que se disputa en la ciudad texana de Austin comenzó de manera accidentada con el choque entre el piloto alemán de Kick Sauber, Nico Hülkenberg, y los dos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.
Colapinto había clasificado 17º en la sesión del viernes por la tarde de cara a la primera carrera del fin de semana.
La agenda continúa rápidamente este mismo sábado con la prueba de clasificación para la carrera principal desde las 18, hora argentina.
Toda la actividad se podrá ver por cable convencional a través de Fox Sports, y en streaming por Disney+, además de la plataforma de la Fórmula 1.
Sábado 18 de octubre
Domingo 19 de octubre
El Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin, Texas, es uno de los trazados más modernos e imponentes del calendario de la Fórmula 1. Fue diseñado por el reconocido ingeniero Hermann Tilke, en colaboración con el estudio de arquitectura HKS, y aunque su construcción atravesó varios obstáculos, terminó consolidándose como un escenario de primer nivel. Su inauguración oficial fue el 21 de octubre de 2012, con el legendario Mario Andretti al volante en su estreno. Ese mismo año, el circuito recibió por primera vez a la F1 para el Gran Premio de Estados Unidos, en lo que fue victoria de Lewis Hamilton con McLaren, antes de su salto a Mercedes en 2013.
