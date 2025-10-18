#HOY:

Colapinto finalizó 14º en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

El argentino de Alpine quedó atrás de su compañero Gasly. El ganador fue Verstappen de Red Bull.

Franco Colapinto este sábado en Austin. Crédito: Jerome Miron-Imagn Images
 18:17
Por: 

Franco Colapinto finalizó 14º en la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1.

Mirá tambiénColapinto quedó afuera en Q1 y partirá 17° en la sprint de Austin

El argentino de Alpine se ubicó por detrás su compañero de equipo el francés Pierre Gasly, quien finalizó 10º en el Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin, Texas.

Formula One F1 - United States Grand Prix - Circuit of the Americas, Austin, Texas, U.S. - October 18, 2025 Alpine's Franco Colapinto in action during the sprint race REUTERS/Evelyn HocksteinFranco Colapinto este sábado en Austin. Crédito: REUTERS/Evelyn Hockstein

El ganador de la prueba fue el neerlandés Max Verstappen de Red Bull. El podio lo completaron el británico George Russell de Mercedes y el español Carlos Sainz Jr. de Ferrari.

La carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos que se disputa en la ciudad texana de Austin comenzó de manera accidentada con el choque entre el piloto alemán de Kick Sauber, Nico Hülkenberg, y los dos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

Formula One F1 - United States Grand Prix - Circuit of the Americas, Austin, Texas, U.S. - October 18, 2025 McLaren's Oscar Piastri and McLaren's Lando Norris crash out during the sprint race REUTERS/Jakub PorzyckiMomento del accidente de los McLaren y Fernando Alonso. Crédito: Reuters

Colapinto había clasificado 17º en la sesión del viernes por la tarde de cara a la primera carrera del fin de semana.

La agenda continúa rápidamente este mismo sábado con la prueba de clasificación para la carrera principal desde las 18, hora argentina.

Toda la actividad se podrá ver por cable convencional a través de Fox Sports, y en streaming por Disney+, además de la plataforma de la Fórmula 1.

Cómo sigue la agenda

Sábado 18 de octubre

  • Clasificación: 18 horas a 19 horas

Domingo 19 de octubre

  • Carrera: 16 horas

Cómo es el circuito

El Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin, Texas, es uno de los trazados más modernos e imponentes del calendario de la Fórmula 1. Fue diseñado por el reconocido ingeniero Hermann Tilke, en colaboración con el estudio de arquitectura HKS, y aunque su construcción atravesó varios obstáculos, terminó consolidándose como un escenario de primer nivel. Su inauguración oficial fue el 21 de octubre de 2012, con el legendario Mario Andretti al volante en su estreno. Ese mismo año, el circuito recibió por primera vez a la F1 para el Gran Premio de Estados Unidos, en lo que fue victoria de Lewis Hamilton con McLaren, antes de su salto a Mercedes en 2013.

Mirá también"Confío en que el coche del próximo año será rápido", asegura Colapinto antes del GP de Estados Unidos
  • Número de vueltas: 56
  • Longitud del circuito: 5.513 kilómetros
  • Distancia de carrera: 308,728 kilómetros
  • Récord de vuelta: Charles Leclerc (2019) 1:36.169

