"Confío en que el coche del próximo año será rápido", asegura Colapinto antes del GP de Estados Unidos
Franco evita especular sobre su futuro en Alpine y se centra en el progreso mostrado en las últimas carreras, donde ha superado a Pierre Gasly. El piloto confía en que el monoplaza de 2026 será más competitivo y promete mantener su ritmo ascendente.
"Cuando el vehículo sea competitivo el próximo año, será clave tener esa mentalidad”. Credito: REUTERS/Mike Segar
El piloto argentino de Fórmula 1, evitó especular sobre su futuro durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de los Estados Unidos 2025 en Austin, y puso el foco en mantener el progreso que ha mostrado en las últimas carreras. Su objetivo es consolidar el rendimiento que le permitió superar a su compañero Pierre Gasly, aunque los resultados aún no se reflejan en puntos.
El segundo asiento del equipo Alpine sigue siendo uno de los más observados en la parrilla, y aunque la expectativa sobre la continuidad de Colapinto crece, el piloto optó por centrarse en las mejoras que ha conseguido en el monoplaza.
Consistencia
“Encontré un poco más de consistencia en el coche. Ha sido complicado de manejar para mí, me costaba mucho encontrar esa estabilidad”, reconoció, explicando que las primeras competencias estuvieron marcadas por la imprevisibilidad del vehículo.
“De una sesión a otra, el coche se volvía muy impredecible. Después del parón de verano, empecé a sentirme más cómodo y a encontrar mi ritmo. Antes de eso ya se notaba una mejora en el desempeño y creo que estamos trabajando muy bien con mis ingenieros”, agregó.
Colapinto destacó que, pese a la evolución, Alpine aún no alcanza el nivel esperado. “También sabemos que necesitamos encontrar más rendimiento en el paquete que tenemos. No estamos donde queremos o esperamos estar a estas alturas del año. Trabajamos duro, tratando de entender nuestros problemas y buscando circuitos más favorables para nuestro coche”, comentó.
El piloto argentino subrayó que su crecimiento personal se refleja en las últimas cinco carreras: “Definitivamente hay una mejora. A nivel personal han sido positivas, aunque, por supuesto, no estoy contento con los resultados del equipo en este momento”.
Preparación para 2026
Cuando fue consultado sobre su futuro y las exigencias para asegurar su asiento en 2026, Colapinto expresó confianza en que está cumpliendo con lo necesario y destacó la mentalidad del equipo.
“Creo que simplemente debo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Estoy trabajando muy bien con el equipo, así que estoy muy contento con eso. Especialmente mirando las últimas cinco carreras, hemos tenido dificultades con el ritmo, pero ver que no nos rendimos y que todos en el equipo se mantienen motivados es muy positivo”.
El argentino resaltó la entrega de los ingenieros y mecánicos: “Todos siguen presionando como si estuviéramos sumando puntos. Ahora no lo estamos haciendo, pero es bueno ver la motivación de todos para seguir empujando y encontrar más rendimiento en el coche. Cuando el vehículo sea competitivo el próximo año, será clave tener esa mentalidad”.
Expectativas
Sobre sus expectativas para la próxima temporada, Colapinto confió: “Pienso que es una buena preparación para cuando llegue nuestro momento. Ese momento aún no ha llegado, pero confío en que el coche del próximo año será rápido”.
Con este enfoque en la mejora continua y la consolidación de su ritmo, Franco Colapinto busca posicionarse como un piloto sólido dentro de Alpine, mostrando que el progreso constante puede ser tan determinante como los resultados inmediatos. La temporada 2025 le ha permitido ganar confianza y conocer mejor su monoplaza, elementos que serán fundamentales para aspirar a un desempeño más competitivo en 2026.
