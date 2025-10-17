Ilusionado

"Confío en que el coche del próximo año será rápido", asegura Colapinto antes del GP de Estados Unidos

Franco evita especular sobre su futuro en Alpine y se centra en el progreso mostrado en las últimas carreras, donde ha superado a Pierre Gasly. El piloto confía en que el monoplaza de 2026 será más competitivo y promete mantener su ritmo ascendente.