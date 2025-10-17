#HOY:

GP de los Estados Unidos: arrancan las pruebas este viernes con expectativa por Colapinto

El piloto argentino de Alpine quiere mejorar su rendimiento en un fin de semana con carrera Sprint.

Franco Colapinto. Crédito: REUTERS/Mike Segar
 11:50

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Estados Unidos.

La decimonovena fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de las Américas.

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia, Azerbaiyán y Singapur, otra vez estuvo entre los últimos lugares.

Formula One F1 - United States Grand Prix - Circuit of the Americas, Austin, Texas, U.S. - October 16, 2025 Alpine's Franco Colapinto during the press conference REUTERS/Mike SegarFranco Colapinto. Crédito: REUTERS/Mike Segar

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

A qué hora son las prácticas del Gran Premio de Estados Unidos

El GP de Estados Unidos inicia este viernes desde las 14.30 horas de la Argentina con las prácticas libres.

Viernes 17

FP1: 14:30 horas.

Sprint Qualy: 18:30 horas.

Formula One F1 - United States Grand Prix - Circuit of the Americas, Austin, Texas, U.S. - October 16, 2025 Alpine's Franco Colapinto during the press conference REUTERS/Mike SegarFranco Colapinto. Crédito: REUTERS/Mike Segar

Sábado 18

Sprint: 14 horas.

Clasificación: 18 horas.

Domingo 19

Carrera: 16 horas.

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

