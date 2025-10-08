"Una locura"

Un santafesino se coló en la Fórmula 1 y se sacó fotos hasta con Norris

Nicolás Brignone, oriundo de Humberto Primo, actualmente radicado en Australia, cumplió el sueño de toda una vida: asistió al Gran Premio de Fórmula 1 en Singapur y logró fotografiarse con pilotos como Gasly, Albon, Norris, Piastri y leyendas como David Coulthard y Mark Webber.