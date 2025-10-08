Franco Colapinto se afianza en Alpine y su asiento para 2026 ya no está en duda

Franco Colapinto parece haber dado vuelta la página. Luego de un comienzo difícil con Alpine, marcado por errores y especulaciones sobre su continuidad, el argentino de 22 años empieza a consolidarse en la Fórmula 1. Desde el parate de verano, el panorama cambió drásticamente: ya superó a Pierre Gasly en tres de las últimas cuatro clasificaciones y sus ritmos de carrera se emparejaron.
Sin haber hecho pretemporada con el A525, Colapinto tuvo que adaptarse en tiempo real a un equipo nuevo, un monoplaza poco competitivo y la sombra del despido de Jack Doohan, su antecesor. Todo en medio de la presión mediática y con cada error amplificado.
El argentino superó a Gasly en tres de las últimas cuatro clasificaciones. Foto: Reuters
Lo que antes era duda, hoy es proyección
En sus primeras carreras, los titulares sobre Colapinto llegaban más por sus despistes que por sus vueltas rápidas, que sí que las había. Alpine, además, no tenía ritmo de puntos. Pero desde hace varias fechas, el argentino dejó atrás las críticas. Optimiza lo que tiene y empieza a sumar en consistencia, algo que Flavio Briatore valora especialmente.
Según medios europeos, Alpine no contempla hoy quitarle el asiento para 2026. Incluso, fuentes cercanas al equipo aseguran que su continuidad es lo más probable. La butaca que ocupa junto a Gasly aún no fue oficializada, pero Colapinto parece haber inclinado la balanza a su favor.
Alpine aún no lo confirmó para 2026, pero su continuidad parece un hecho. Foto: Reuters
Se veía venir
Tal como informó El Litoral en reiteradas oportunidades, el contrato que une a Colapinto con Alpine es de varios años, y el fichaje implicó un fuerte esfuerzo económico para rescindir su vínculo previo con Williams. Por eso, como se advirtió desde un principio, su continuidad no estaba realmente en riesgo: la confianza del equipo existía, aunque Briatore haya declarado lo contrario en público.
Ahora que los resultados lo respaldan, las versiones que lo ponían fuera del equipo pierden fuerza. La presencia de nombres como Paul Aron, Alex Dunne, Mick Schumacher y el mismísimo Doohan en las listas de posibles reemplazos fueron más una presión estratégica que una intención concreta.
Briatore y Nielsen elogiaron en las últimas semanas la evolución del #43. No solo bajó el número de errores, sino que empieza a mostrar velocidad pura. Esa combinación es la que pedía el italiano. “Colapinto entendió que el tiempo en F1 es oro y cada oportunidad cuenta”, aseguran desde Enstone.
La continuidad en 2026 traería algo clave para Alpine: estabilidad. Tras temporadas de cambios permanentes, el equipo podría cerrar su dupla con Gasly-Colapinto por al menos otro año. El objetivo será tener un auto más competitivo, pero con una estructura firme.
Y así, luego de 25 años, Franco sería el primer piloto argentino en tener un contrato asegurado en la máxima categoría del automovilismo mundial.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.