GP de Singapur: Russell ganó, McLaren gritó campeón y Colapinto sufrió con su Alpine
El británico de Mercedes se impuso de punta a punta en Marina Bay. McLaren aseguró el Campeonato de Constructores y el argentino Franco Colapinto, pese a la falta de rendimiento del Alpine, tuvo otra salida brillante y fue mucho mejor que Gasly.
Russell dominó de punta a punta y ganó en Marina Bay. Foto: Reuters
El Gran Premio de Singapur, la 18ª fecha del Mundial 2025 de Fórmula 1, se disputó en el callejero de Marina Bay. George Russell (Mercedes) dominó de principio a fin, escoltado por Max Verstappen y Lando Norris. Oscar Piastri fue cuarto y junto a su compañero aseguró el título de constructores para McLaren a seis carreras del final.
Franco Colapinto largó 16° y llegó 16°, pero volvió a mostrar reflejos y coraje en la salida. En una primera vuelta memorable pasó a tres autos, incluido a Bortoleto y Stroll, y se colocó 13° antes de que el desgaste del Alpine lo hiciera perder ritmo.
McClaren, campeones del título de Constructores. Foto: Reuters
Colapinto: garra en medio del desgaste
El piloto bonaerense llegó a estar en el 12° lugar, pero con neumáticos medios con más de 40 vueltas comenzó a ceder posiciones. “Le pongo mucha garra, pero no sale nada. Por momentos es inmanejable el auto y vamos muy despacio”, confesó tras la carrera. Pese a todo, terminó otra vez delante de su compañero Pierre Gasly (19°).
Franco tuvo una gran carrera. Foto: Reuters
En 12 carreras con Alpine, Colapinto todavía no sumó puntos, pero su mejor actuación sigue siendo el 11° puesto en Países Bajos. Singapur volvió a ratificar que, aun con un auto flojo, su capacidad para ganar posiciones en las largadas marca la diferencia.
La lucha por el título de pilotos
Con su cuarto puesto, Piastri mantuvo el liderazgo del Mundial con 336 puntos. Norris quedó segundo con 314 y Verstappen tercero con 273. Russell escaló al cuarto lugar con 237 y Leclerc completa el top 5 con 173. Alpine sigue último en constructores con apenas 20 unidades.
En McLaren se abre ahora un nuevo frente: con la Copa de Constructores asegurada, Norris y Piastri se disputarán el cetro de pilotos en las seis fechas restantes.
En una temporada donde la experiencia vale tanto como los puntos, Franco Colapinto volvió a destacarse en su punto fuerte: la largada. Marina Bay fue otra muestra de que el argentino puede lucirse incluso en condiciones adversas, mientras Russell y McLaren escriben su propio capítulo en la cima de la F1.
