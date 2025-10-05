Fórmula 1

GP de Singapur: Russell ganó, McLaren gritó campeón y Colapinto sufrió con su Alpine

El británico de Mercedes se impuso de punta a punta en Marina Bay. McLaren aseguró el Campeonato de Constructores y el argentino Franco Colapinto, pese a la falta de rendimiento del Alpine, tuvo otra salida brillante y fue mucho mejor que Gasly.