De 16° a 13° en segundos: la largada de Colapinto que encendió Singapur
El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un inicio espectacular en la carrera nocturna. Partiendo desde el puesto 16, avanzó tres lugares en apenas unos segundos. Fue la mejor largada del Gran Premio.
Franco Colapinto avanzó tres lugares apenas comenzó el GP de Singapur. Foto: Reuters
Como en la edición 2024, Colapinto volvió a lucirse apenas se apagaron los semáforos. El piloto de Alpine se mandó con todo en la salida y escaló tres posiciones en la primera vuelta del GP de Singapur de la Fórmula 1, mostrando reflejos, audacia y lectura estratégica en un circuito urbano donde cada metro cuesta caro.
Desde el cajón 16, Franco fue el que más puestos ganó en la largada. Primero le ganó la cuerda a Gabriel Bortoleto (Sauber), después superó por fuera a Lance Stroll (Aston Martin), y finalmente dejó atrás a un Red Bull con una maniobra limpia, pero agresiva.
Duelos, guapeza y ritmo
El momento más apretado llegó al encontrarse con Yuki Tsunoda (RB), quien no pudo defender su lugar. Franco lo emparejó por el exterior camino a la curva 5 y lo dejó atrás, asegurándose así el 13° puesto en el clasificador, tras apenas unos segundos de carrera.
En su pelea con Tsunoda, Colapinto mostró firmeza y precisión. Foto: Reuters
Mientras Colapinto avanzaba, Tsunoda hacía lo contrario: largó 13° y cayó al 16°, siendo el mayor perdedor de la salida. El contraste marcó la diferencia de momentos entre ambos pilotos.
Solo tres ganaron posiciones
El argentino no fue el único en avanzar, pero sí el que más lo hizo. Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari) ganaron dos puestos cada uno, pero en condiciones más favorables. El de McLaren incluso protagonizó un roce con su compañero Piastri, al que empujó contra el muro en la curva 7.
El arranque de Franco fue limpio, efectivo y decidido. Una de esas largadas que marcan la diferencia cuando el auto no está para grandes cosas, pero el piloto sí.
La largada del argentino fue la mejor entre los 20 pilotos en pista. Foto: Reuters
En una temporada donde sumar experiencia es tan importante como sumar puntos, Colapinto volvió a demostrar que no le tiembla el pulso. La largada de Singapur no solo lo hizo avanzar en el clasificador, sino también en su camino de consolidación dentro de la élite de la Fórmula 1.
