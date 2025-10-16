#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Desde el viernes

Cuál es el calendario de la Fórmula 1 en el Gran Premio de los Estados Unidos

Regresa la actividad de la máxima categoría con participación del argentino Franco Colapinto de Alpine.

Franco Colapinto. Crédito:REUTERS/Athit Perawongmetha
 11:34

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Estados Unidos.

Mirá tambiénFranco Colapinto se afianza en Alpine y su asiento para 2026 ya no está en duda

La decimonovena fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de las Américas.

Formula One F1 - Singapore Grand Prix - Marina Bay Street Circuit, Singapore - October 5, 2025 Alpine's Franco Colapinto in the pits during the race Pool via REUTERS/Fazry IsmailFranco Colapinto. Crédito:REUTERS

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia, Azerbaiyán y Singapur, otra vez estuvo entre los últimos lugares.

Franco Colapinto. Crédito:REUTERS

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Estados Unidos de la F1

Viernes 17

FP1: 14:30 horas.

Sprint Qualy: 18:30 horas.

Sábado 18

Sprint: 14 horas.

Clasificación: 18 horas.

Domingo 19

Carrera: 16 horas.

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Mirá tambiénColapinto se mostró decepcionado luego del GP de Singapur: "Una carrera muy frustrante"

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

