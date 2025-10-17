Fórmula 1

Colapinto quedó afuera en Q1 y partirá 17° en la sprint de Austin

Este viernes en Texas, Franco Colapinto no logró superar la primera ronda clasificatoria de la carrera sprint y saldrá desde el puesto 17°. La pole fue para Max Verstappen, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri. El sábado se disputará otra clasificación, esta vez para la carrera principal del domingo.