Colapinto quedó afuera en Q1 y partirá 17° en la sprint de Austin
Este viernes en Texas, Franco Colapinto no logró superar la primera ronda clasificatoria de la carrera sprint y saldrá desde el puesto 17°. La pole fue para Max Verstappen, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri. El sábado se disputará otra clasificación, esta vez para la carrera principal del domingo.
Colapinto, durante la clasificación en Austin. Largará 17° en la sprint del sábado. Foto: Reuters
Franco Colapinto volvió a subirse a su Alpine este viernes en el Circuito de las Américas con la ilusión de meterse entre los 10 mejores en la clasificación para la sprint de la Fórmula 1. Tras un único ensayo libre, en el que fue 16°, el argentino no logró un buen tiempo en Q1 y quedó eliminado antes de poder pelear en la Q2.
La clasificación fue dominada por Max Verstappen, que se llevó la pole con un registro de 1:32.143. Lando Norris y Oscar Piastri completaron el podio provisional. Una de las grandes sorpresas fue Nico Hulkenberg, que terminó cuarto.
Max Verstappen volvió a dominar y se quedó con la pole en el Circuito de las Américas. Foto: Reuters
Cómo sigue el fin de semana
La acción en Austin no se detiene. Este sábado se correrá la Sprint Race —con Colapinto partiendo desde el 17° lugar— y más tarde se disputará la clasificación general que definirá la grilla para la carrera del domingo. Como es habitual, Fox Sports, Disney+ y F1TV ofrecen la cobertura completa.
En la tabla del campeonato de pilotos, Verstappen, Norris y Piastri ocupan los primeros tres lugares, y serán justamente ellos quienes larguen adelante en la sprint.
Alpine no mostró un buen rendimiento: Gasly fue 15° y también quedó fuera de la Q2. Foto: Reuters
Mal resultado, pero no terminal
Pese a la frustración de no haber pasado a la Q2, Colapinto sigue sumando experiencia clave en este cierre de temporada. Alpine aún no confirmó su alineación para 2026 y cada actuación del argentino puede inclinar la balanza. La referencia de Gasly, que terminó 15° y tampoco avanzó mucho, relativiza el rendimiento global del equipo.
Cierre caliente para el campeonato
Al calendario 2025 le quedan seis carreras. El GP de Estados Unidos marca el inicio de una gira decisiva que incluirá citas en México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Verstappen sigue al frente del campeonato, pero tanto Norris como Piastri están decididos a dar pelea.
La sprint del sábado ofrece puntos: 8 para el primero, 7 para el segundo y así hasta el octavo puesto. Será otra oportunidad para que Colapinto intente recuperar terreno.
